Італія

Українець готовий допомогти "вовкам" у найближчому матчі.

Нападник Роми Артем Довбик відновився після травми та вже готовий повернутися на поле. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 27-річний українець на вчорашньому тренуванні працював у загальній групі "вовків" без обмежень.

Таким чином, Довбик буде готовий допомогти своїй команді у найближчому матчі після пропуску двох матчів за збірну України у Лізі націй.

Цього сезону Довбик провів три матчі — поки що без результативних дій.

Свій найближчий матч Рома проведе проти Дженоа, де виступає українець Руслан Маліновський. Гра відбудеться 15 вересня о 13:30 за Києвом.