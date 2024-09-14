Італія

Завершився другий матч четвертого туру чемпіонату Італії.

У рамках четвертого туру італійської Серії А-2024/25 Емполі приймав Ювентус на Карло Кастеллані Комп'ютер Гросс Арені.

Протягом зустрічі підопічні Роберто Д'Аверси та Тіаго Мотти так і не зуміли порадувати своїх уболівальників бодай одним результативним ударом. Як Емполі, так і Ювентус продовжили серії без поразок у чемпіонаті Італії до чотирьох матчів поспіль. Для обох колективів ця безгольова нічия стала другою в новому сезоні.

Емполі — Ювентус 0:0

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі (Анжорін, 77), Гендерсон (Гаас, 90), Малех, Пеццелла — Еспозіто (Еконг, 77) — Коломбо (Пеллегрі, 63)

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Гатті, Камб'язо — Локателлі (Тюрам, 66), Луїс (Фаджолі, 67) — Гонсалес (Мбангула, 67), Копмейнерс, Їлдиз (Веа, 67) — Влахович

Попередження: Пеллегрі — Бремер, Тюрам

Ігровий день у Серії А буде закрито матчем Мілан — Венеція, який розпочнеться о 21:45 за Києвом.