Італія

Підопічні Пауло Фонсеки здобули першу перемогу в Серії А.

У рамках четвертого туру чемпіонату Італії Мілан приймав Венецію.

Колектив Пауло Фонсеки без проблем здолав суперника і здобув першу перемогу в Серії А поточного розіграшу.

Результат зустрічі було вирішено ще в першому таймі, коли команда забила чотири голи.

Мілан - Венеція 4:0

Голи: Ернандес, 2, Фофана, 16, Пулішич, 25, Абрагам, 29

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Павлович, Ернандес — Рейндерс (Окафор, 63), Фофана (Дзеролі, 79) — Пулішич (Чуквезе, 79), Ніколуссі, Леау (Мората, 64) — Абрагам (Муса, 74)

Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шінгтьєнн — Кандела, Ніколуссі-Кавілья, Дункан (Думбія, 65), Дзампано (Карбоні, 89) — Орістаніо (Єбоа, 65), Бузіо (Кофод Андерсен, 79) — Пох'янпало (Раймондо, 79)

Попередження: Габбія, — Ніколуссі, Шінгтьєнн

Вилучення: Ніколуссі, 73.