Підопічні Пауло Фонсеки здобули першу перемогу в Серії А.
Мілан - Венеція, Getty Images
14 вересня 2024, 23:49
У рамках четвертого туру чемпіонату Італії Мілан приймав Венецію.
Колектив Пауло Фонсеки без проблем здолав суперника і здобув першу перемогу в Серії А поточного розіграшу.
Результат зустрічі було вирішено ще в першому таймі, коли команда забила чотири голи.
Мілан - Венеція 4:0
Голи: Ернандес, 2, Фофана, 16, Пулішич, 25, Абрагам, 29
Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Павлович, Ернандес — Рейндерс (Окафор, 63), Фофана (Дзеролі, 79) — Пулішич (Чуквезе, 79), Ніколуссі, Леау (Мората, 64) — Абрагам (Муса, 74)
Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шінгтьєнн — Кандела, Ніколуссі-Кавілья, Дункан (Думбія, 65), Дзампано (Карбоні, 89) — Орістаніо (Єбоа, 65), Бузіо (Кофод Андерсен, 79) — Пох'янпало (Раймондо, 79)
Попередження: Габбія, — Ніколуссі, Шінгтьєнн
Вилучення: Ніколуссі, 73.