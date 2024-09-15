Італія

Легенда "Юве" повернулася до свого рідного клубу.

Колишній капітан Ювентуса Джорджіо К'єлліні став директором з інституційних відносин у туринському клубі. Про це повідомляє офіційний сайт "зебр".

"Джорджіо К'єлліні повернувся до Ювентуса, взявши на себе роль менеджера, відповідального за відносини з національними та міжнародними футбольними організаціями.

К'єлліні ніколи по-справжньому не залишав "б'янконері" — його серце, душа та цінності завжди були пов'язані з клубом, як на полі, так і за його межами. З 16 вересня він обійме посаду керівника зі зв'язків із футбольними інституціями.

Джорджіо безпосередньо підпорядковуватиметься генеральному директору Мауріціо Сканавіно, представляючи клуб у своїй новій ролі директора. Його академічна освіта доповнює досвід гравця, капітана та легенди Ювентуса", — йдеться в заяві "Юве" на сайті туринського клубу.

Джорджіо К'єлліні виступав за Ювентус із 2005 по 2022 рік, провівши загалом за туринців 561 матч, забивши 36 голів та віддав 26 асистів. Разом з "Юве" він завоював 20 трофеїв.