Українець уразив ворота Дженоа на Луїджі Ферраріс.
Артем Довбик, Getty Images
15 вересня 2024, 14:21
У рамках 4-го туру Серії А Дженоа приймає Рому з Артемом Довбиком у стартовому складі.
Придбаний влітку в Жирони центральний нападник відкрив рахунок у поєдинку на 37-й хвилині. Для 27-річного українця це дебютний гол за "джаллороссі".
Зазначимо, що в трьох попередніх матчах чемпіонату Італії Довбик результативними діями не відзначився.
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