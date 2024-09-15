Італія

Українець уразив ворота Дженоа на Луїджі Ферраріс.

У рамках 4-го туру Серії А Дженоа приймає Рому з Артемом Довбиком у стартовому складі.

Придбаний влітку в Жирони центральний нападник відкрив рахунок у поєдинку на 37-й хвилині. Для 27-річного українця це дебютний гол за "джаллороссі".

Зазначимо, що в трьох попередніх матчах чемпіонату Італії Довбик результативними діями не відзначився.

Слідкуйте за матчем Дженоа — Рома в нашій текстовій онлайн-трансляції.