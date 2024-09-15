Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру італійської Серії А, у якому зіграють генуезький Дженоа та римська Рома.

Генуезький Дженоа та римська Рома зіграють у рамках четвертого туру італійської Серії A на Луїджі Ферраріс.

Альберто Джилардіно, після поразки від Верони (0:2), використав із перших хвилин Торсбю в центральній вісі, тоді як Екубан долучиться до пари нападників, а Руслан Маліновський знову залишився на лаві для запасних.

Даніеле Де Россі, на тлі нічиєї проти туринського Ювентуса (0:0), залучив до стартового складу Коне та Ель Шаараві в центрі поля, тоді як Дібала гратиме в парі з Артемом Довбиком у нападі.

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко, Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель, Торсбю, Мартін — Пінамонті, Екубан.

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Салемакерс, Пізіллі, Крістанте, Коне, Ель Шаараві — Дібала, Довбик.

Гра Дженоа — Рома почнеться о 13:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.