Італія

Тільки в Лізі чемпіонів завжди було навпаки...

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився про роботу у неаполітанському клубі. Його слова наводить Football Italia.

"Зараз у мене багато енергії, і я дуже натхнений, я сумував за футболом.

Наполі надав мені можливість познайомитися з чудовим містом, яке живе Грою, лягає спати з думками про футбол і прокидається з думками про нього.

Це, безумовно, дуже складний виклик, у цьому немає сумнівів, але я відчуваю, що досить зрілий, щоб впоратися з ним, бо для цього потрібні сила, голод і ентузіазм. Наполі — дуже вимогливий клуб.

Я щиро сподіваюся на успіх, по ходу моєї кар'єри я зазвичай сідав у неготовий болід, і мені доводилося виводити його на перше місце з четвертого або п'ятого.

Головне — зосередитися на слові "ми", нам потрібно позбутися "я" та егоїзму загалом. З окремими людьми нічого не доб'єшся, вигравати чи програвати дозволяє згуртована команда. Очевидно, команда, що має у своєму складі талановитих гравців, повинна вичавлювати з них максимум, але благо команди завжди на першому місці. Потрібно виключити тих гравців, які ставлять на перше місце себе, тому що я не лажу з ними.

Важка праця — це девіз, який зі мною завжди. Пам'ятаю, як англійські журналісти на моїй першій прес-конференції в Челсі підрахували, скільки разів я сказав "праця", і були здивовані. Я не змінився, ми повинні працювати, і єдиний відомий мені спосіб домогтися успіху — це наполеглива робота", — сказав Конте.

Нагадаємо, в рамках 4-го туру італійської Серії А, Наполі гостюватиме на Сардинії у місцевого Кальярі. Матч відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.