Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 15 вересня 2024 року.

У рамках четвертого туру італійської Серії А Дженоа врятувалася на власному полі від поразки Ромі.

Рахунок у матчі відрив український форвард Артем Довбик, для якого цей гол став дебютним у складі "вовків", проте втримати переможний рахунок римлянам не вдалося.

У компенсований до другого тайму час захисник Дженоа Коні Де Вінтер приніс в актив "грифонів" переможний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Рома у рамках 4-го туру італійської Серії А-2024/25:

Дженоа — Рома 1:1

Голи: Де Вінтер, 90+6 — Довбик, 37



Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Вольякко (Вітінья, 46), Васкес — Сабеллі, Френдруп, Бадель (Богінен, 80), Торсбю (Маліновський, 46), Мартін — Пінамонті, Екубан (Екатор, 80).



Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Салемакерс (Ермосо, 50), Пізіллі (Пеллегріні, 62), Крістанте, Коне, Ель Шаараві (Челік, 62) — Дібала (Бальданці, 62), Довбик (Шомуродов, 81).



Попередження: Де Вінтер — Пізіллі, Пелелгріні, Шомуродов