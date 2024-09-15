Італія

Вінгер відзначився 3 асистами в 3 матчах на старті сезону.

15 вересня Наполі в гостях із рахунком 4:0 розгромив Кальярі в матчі 4-го туру Серії А.

Вінгер неаполітанців Давід Нерес записав на свій рахунок гольову передачу, асистувавши Алессандро Буонджорно в компенсований час.

Як повідомляє Opta, Нерес — перший футболіст, який віддав хоча б одну гольову передачу в кожному з перших трьох матчів у Серії А. Збір подібної статистики Opta веде з сезону-2004/05.

Нагадаємо, що колишній футболіст Шахтаря поповнив склад Наполі цього літа, перейшовши з Бенфіки.