Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 15 вересня 2024 року.
Кальярі - Наполі, Getty Images
16 вересня 2024, 00:35
У рамках четвертого туру Серії А Наполі вирушив на виїзд до Кальярі.
Колектив Антоніо Конте розгромив суперника, відправивши в його ворота чотири голи.
Огляд матчу:
Кальярі — Наполі 0:4
Голи: Ді Лоренцо 18, Кварацхелія 66, Лукаку 70, Буонджорно 90+4.
Кальярі: Скуффет, Дзаппа, Міна, Луперто, Ацці (Зортеа 59), Дейола (Адопо 46), Разван Марін (Макумбу 78), Гаетано (Мутандва 59), Ауджелло, Лувумбо, Пікколі (Паволетті 78).
Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Мадзоккі, Лоботка (Гілмор 74), Ангісса, Спінаццола (Олівера 64), Політано (Нерес 81), Кварацхелія (Мактоміней 74), Лукаку (Сімеоне 74)
Попередження: Міна 75 – Лоботка 42, Лукаку 57.