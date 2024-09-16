Італія

Гравець "биків" найближчим часом може піти на підвищення.

Півзахисник Торіно та збірної Італії Самуеле Річчі зацікавив топ-клуби Серії А. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, 23-річний гравець привернув до себе увагу Інтера, Мілана та Наполі.

Керівництво "биків" вже почало обговорювати з футболістом умови продовження контракту, що спливає 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює італійця у 22 млн. євро.

Зазначається, що Торіно готове відпустити Річчі взимку, але не менш ніж за 35 млн. євро без урахування бонусів.

Цього сезону Самуеле Річчі відіграв за Торіно п'ять матчів та отримав дві жовті картки. Також на його рахунку чотири гри у футболці національної збірної Італії.