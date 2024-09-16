Італія

Три очки для "чорно-білих".

У заключному матчі четвертого туру італійської Серії А Парма приймала Удінезе.

Господарі до перерви вели з рахунком 2:0, але гості в другому таймі здійснили камбек і набрали три очки, які дозволили їм очолити турнірну таблицю чемпіонату Італії.

Парма — Удінезе 2:3

Голи: Дель Прато, 2, Бонні, 43 — Лукка, 49, Товен, 68, 77.

Парма: Чічісола, Кулібалі, Чіркаті, Балог (Ено, 88), Дель Прато, Зом (Ернані, 70), Бернабе, Канчельєрі (Кейта, 55), Міхеіле (Камара, 88), Ман (Альмквіст, 70), Бонні.

Удінезе: Окойє, Камара, Ехізібуе, Джанетті (Кабаселе, 46), Бійол, Крістенсен, Пайєро (Еккеленкамп, 46), Карлстрем, Ловрич (Саррага, 66), Лукка (Девіс, 66), Товен (Бреннер, 85).

Попередження: Джанетті (38), Кейта (62), Ехізібуе (84), Девіс (87).

Вилучення: Кейта (73).