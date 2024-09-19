Італія

Всі вирішить в "Дербі делла Мадонніна".

Керівництво італійського Мілана визначилося з кандидатами на заміну чинному головному тренеру команди Паулу Фонсеці. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" серйозно задумалося про можливість звільнення Фонсеки. Ключову роль у цьому питанні може зіграти результат дербі з міланським Інтером, яке відбудеться найближчими вихідними.

Головними іноземними кандидатами на посаду головного тренера міланців є Томас Тухель та Едін Терзич. Клуб також розглядає кандидатури двох італійських фахівців — це Массіміліано Аллегрі та Мауріціо Саррі.

Нагадаємо, під керівництвом португальського фахівця Мілан виграв лише один матч із п'яти.