Італія

Аргентинець прокоментував відхід легендарного італійця.

Пауло Дібала залишив прощальне послання Даніеле де Россі в соцмережах.

Учора стало відомо про звільнення головного тренера з Роми, яку він очолив у січні.

"Тренер, ми провели не так багато місяців разом, але цього було достатньо, щоб ви змогли передати нам так багато знань у спортивному та особистісному плані.

Футбол часто несправедливий... Дякую за все, бажаю вам усього найкращого в майбутньому", — написав нападник в Instagram.

У поточному сезоні римляни не здобули жодної перемоги в 4 матчах у Серії А. Із 3 очками команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці.