Італія

Команда провалила початок сезону.

Італійська Рома на старті нового сезону Серії A продемонструвала вкрай невтішні результати.

"Вовки" на чолі з Даніеле Де Россі не змогли виграти жодного з чотирьох стартових матчів чемпіонату, тричі при цьому зігравши внічию — проти Кальярі, Ювентуса (двічі по 0:0) та Дженоа (1:1) на виїзді, а також поступившись Емполі на власному полі (1:2).

Сподівання на покращення гри нового клубу українського нападника Артема Довбика були покладені на період після завершення вересневої міжнародної павзи, однак дива в Генуї так і не сталось.

У підсумку, посеред робочого тижня керівництво Роми ухвалило рішення про припинення співпраці з головним тренером Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, що 41-річний фахівець підхопив команду після звільнення Жозе Моурінью посеред січня цього року.

Наступний матч Рома проведе вдома проти фріульского Удінезе 22 вересня.