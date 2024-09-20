Італія

Може вже час не розмовляти на кожному кроці, а зайнятися своїми безпосередніми обов'язками у Мілані...

Радник президента Мілана Златан Ібрагімович розповів, щоб було, якщо б він не завершив кар'єру футболіста та продовжував грати у футбол на найвищому рівні. Цитує одіозного шведа First We Feast.

"Я б зміг виходити на останні 20 хвилин. 100%. І за ці 20 хвилин я б забив від 15 до 20 голів у чемпіонаті. У кубках — ще 10. Я б дав команді 30 голів, граючи по 20 хвилин у кожному матчі. Суперники до цього моменту вже втомлюються, а тут виходжу я. Це не моє его говорить — це справжні факти", — заявив Ібрагімович.

Нагадаємо, у двох останніх сезонах в якості професійного футболіста Ібрагімович відіграв за Мілан 31 матч та забив дев'ять голів.

Тим часом Мілан у п'яти офіційних матчах сезону-2024/25, здобув лише одну перемогу...