Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 22 вересня, розпочавшись о 19:00.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 Рома прийматиме Удінезе у столиці Італії, "вічному місті" Рим.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ, 19:00. ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕРМАННО ФЕЛІЧАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Рома вчетверте в своїй історії не зуміла бодай раз виграти в стартових чотирьох турах Серії А. Наслідком цього стало звільнення головного тренера столичного клубу Даніеле Де Россі. У відповідь на це рішення, вболівальники "джаллороссі" збираються провести акцію протесту якраз у сьогоднішньому поєдинку. За даними деяких італійських ЗМІ, подібне невдоволення мало місце й у складі команди.

Де Россі на посаді керманича Роми доволі швидко дісталося Івану Юричу, який протягом попередніх трьох кампаній очолював Торіно. Перші два сезони туринці завершили на десятій сходинці турнірної таблиці, тоді як за підсумками останнього фінішували дев'ятими. Звісно ж, нового працедавця хорватського спеціаліста подібний результат навряд чи влаштує, адже ціль римлян — повернення до Ліги чемпіонів.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Івана Юрича. Так, на перемогу Роми пропонується коефіцієнт 1.68, тоді як потенційний успіх Удінезе оцінюється показником 5.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90. Артем Довбик у минулому турі відзначився дебютним голом за Рому. Ймовірність взяття воріт українцем сьогодні оцінена показником 2.20. Також вартий уваги варіант "Рома не програє і тотал менше 2,5" із коефіцієнтом 2.09.

Удінезе під керівництвом Кости Руняїча став головним відкриттям першим чотирьох турів Серії А. "Б'янконері" вперше за 13 років одноосібно очолив турнірну таблицю [після завершення минулого туру] чемпіонату Італії, набравши десять залікових балів завдяки трьом звитягам та одному нічийному результату. У сезоні-2023/24 стільки ж очок у клубу з Удіне було аж після 11 поєдинків.

Значний вклад в нинішні успіхи "б'янконері" робить Флоріан Товен. Чотири результативні дії (3+1) капітана принесли Удінезе шість очок. Один гол і три асисти Товена також допомогли колективу Руняїча розібратися вдома з Авелліно (4:0) в Кубку Італії ще до старту нової кампанії чемпіонату країни. Саме француз має бути головною загрозою для захисників сьогоднішніх господарів поля.

Команди під керівництвом Івана Юрича в 13 матчах проти Удінезе в Серії А здобули п'ять звитяг, зазнавши при цьому трьох поразок (5В, 5Н, 3П; 12:11). Також варто зазначити, що в семи домашніх поєдинках із "б'янконері" підопічні хорватського спеціаліста не зазнали жодної поразки (3В, 4Н; 8:5).

Удінезе в останніх десяти матчах проти Роми в Римі зазнав дев'яти поразок. Єдина за цей період звитяга, з рахунком 2:0 на користь "б'янконері", датується липнем 2020 року (сезон-2019/20).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Іван Юрич, головний тренер Роми: "Удінезе змінив свою ментальність у перших чотирьох матчах. Їм добре все вдається і вони демонструють привабливий футбол. Удінезе, на мою думку, один із найсильніших колективів Серії А на даний момент. Це буде дійсно складний матч. Вони блискуче виступають і мають чимало залікових балів. Команда, що забиває різноманітні голи та демонструє вражаючі фізичні здібності".

Коста Руняїч, головний тренер Удінезе: "У Роми новий тренер і я не знаю, в якому напрямку вони підуть, але це створює тиск, тож вони зроблять усе можливе, щоб перемогти. Ми хочемо бути сміливими та добре виступити. Їдемо до Риму набирати очки. Я ніколи не був там, але моя команда готова. Рома — чудова команда, але ми знаємо, що якщо грати так, як у першому таймі проти Парми, все може закінчитися погано. Наша мета — добре почати і не відчувати тиску".