Італія

Атмосфера всередині римського клубу не дуже позитивна.

Гравці римської Роми виступили проти відставки Даніеле Де Россі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, ветерани команди Лоренцо Пеллегріні та Джанлука Манчіні зустрілися з керівництвом римського клубу від імені всієї команди, щоб зрозуміти причини цього рішення, а також попросити клуб переглянути його і продовжити роботу з Де Россі.

Однак зустріч відбулася занадто пізно з моменту оголошення про відставку тренера, тому рішення залишилося у силі.

Зазначається також, що капітан та віце-капітан "вовків" попросили пояснень, чому минулого тижня клуб зв'язувався з деякими гравцями (Дібалою та Паредесом — прим.), дізнаючись їхню думку про Де Россі, але не з ними.

Цікаво те, що Дібала та Паредес запевняли керівництво Роми, що Де Россі має повну підтримку всіх футболістів, але все одно боси римлян прийняли рішення звільнити 41-річного фахівця.

Нагадаємо, напередодні Рома оголосила про відставку Де Россі з посади головного тренера команди після чотирьох зіграних турів Серії А, після чого його місце обійняв Іван Юрич.