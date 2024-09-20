Атмосфера всередині римського клубу не дуже позитивна.
Де Россі та команда, getty images
20 вересня 2024, 22:10
Гравці римської Роми виступили проти відставки Даніеле Де Россі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, ветерани команди Лоренцо Пеллегріні та Джанлука Манчіні зустрілися з керівництвом римського клубу від імені всієї команди, щоб зрозуміти причини цього рішення, а також попросити клуб переглянути його і продовжити роботу з Де Россі.
Однак зустріч відбулася занадто пізно з моменту оголошення про відставку тренера, тому рішення залишилося у силі.
Зазначається також, що капітан та віце-капітан "вовків" попросили пояснень, чому минулого тижня клуб зв'язувався з деякими гравцями (Дібалою та Паредесом — прим.), дізнаючись їхню думку про Де Россі, але не з ними.
Цікаво те, що Дібала та Паредес запевняли керівництво Роми, що Де Россі має повну підтримку всіх футболістів, але все одно боси римлян прийняли рішення звільнити 41-річного фахівця.
Нагадаємо, напередодні Рома оголосила про відставку Де Россі з посади головного тренера команди після чотирьох зіграних турів Серії А, після чого його місце обійняв Іван Юрич.