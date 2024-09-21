Італія

Мотта проти Конте.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта, напередодні матчу з Наполі, поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Альфредо Педулла.

"На нас чекає чудовий матч із сильним суперником. Ми порівняємо і подивимося, що ми зможемо протиставити одній з найпотужніших команд Італії.

Консейсан та Мілік — єдині, хто не зможе зіграти з Наполі. Гатті готовий нам допомогти.

Було дуже приємно працювати з Конте (у збірній Італії в 2014-2016 роках — прим.), у нас був цікавий чемпіонат Європи, ми були чудовою командою з сильними гравцями. Відносини з Конте були фантастичними.

Наполі був створений для того, щоб прагнути до Скудетто, яке нещодавно вони виграли. У нас є здорове прагнення завжди вдосконалюватися, і завтра ми покажемо відмінний виступ, як для себе, так і для наших вболівальників.

Ми завжди працюватимемо, як команда: коли у нас немає м'яча, ми повинні бути організованими та агресивними, коли ми перегруповуємося, блок має бути міцним. Ми постараємося грати в ту гру, яка підходить нам, а не Наполі", — заявив Мотта.

Матч між Ювентусом та Наполі відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.