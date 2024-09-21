Італія

На нас чекає запеклий двобій.

Напередодні матчу 5-го туру італійської Серії А між Ювентусом та Наполі, головний тренер неаполітанського клубу Антоніо Конте відвідав передматчеву прес-конференцію. Цитує досвідченого фахівця журналіст Альфредо Педулла.

"Ми сподіваємося, що цей матч буде викликом, який матиме значення, як для нашого суперника, так і для нас. Ми почали цей сезон на двох різних рівнях: порівняно з минулою кампанією нам належить відновити 18 очок, але обидві команди хочуть реваншуватися за минулий чемпіонат.

Я не думаю, що така команда, як Ювентус, може бути задоволена тим, що фінішує третьою і перебуває на космічній відстані від Інтера. Ми також не можемо думати про те, щоб фінішувати на 20 очок позаду "Юве", Мілана та на 40 від Інтера. Ми починаємо з різних стартових рівнів, але сподіваємося, що коли повернемося додому, зможемо говорити з більшою впевненістю.

Моя емоційна залученість? Це неминуче, моя історія зрозуміла: 13 років у Ювентусі, як футболіст, кілька років я був капітаном, виграючи практично все. У мене була можливість тренувати три роки у важкий для Ювентуса період, відкривши дев'ятирічний цикл Скудетто.

Я частина історії Ювентуса", — заявив Конте.

Матч між Ювентусом та Наполі відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.