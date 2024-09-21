Італія

Поляк довгий час був номером один у туринському клубі.

Туринський Ювентус віддасть данину поваги своєму колишньому воротарю Войцеху Щесни перед матчем із Наполі. Про це повідомляє Football Italia.

Сьогодні, 21-го вересня, перед грою 5-го туру Серії А проти Наполі на Альянц Стедіум 34-річний поляк здійснить коло пошани та попрощається з клубом і фанатами "зебр".

Нагадаємо, Войцех Щесни виступав за Ювентус з 2017 по 2024 рік. Разом з "Юве" він виграв вісім трофеїв, включно з трьома Скудетто. Влітку Щесни оголосив про завершення ігрової кар'єри.