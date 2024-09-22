Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 22 вересня, розпочавшись о 21:45.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 відбудеться Дербі делла Мадонніна між Інтером і Міланом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 22 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Інтер у стартових чотирьох турах нової кампанії чемпіонату Італії здобув вісім залікових балів (2В, 2Н; 9:3). На власному полі колектив Сімоне Індзагі здобув максимально можливу кількість очок, а от на виїзді зазнав двох невдач. Спочатку, ще в першому турі, зупинити "нерадзуррі" вдалося Дженоа (2:2), а потім і Монці в четвертому (1:1). У попередніх трьох кампаніях на цьому ж проміжку гранд здобув трохи більше залікових балів (10, 9 і 12).

Серед тижня підопічні Індзагі стартували в оновленій Лізі чемпіонів. Як і Мілану, протистояти "нерадзуррі" довелося англійському топ-клубу, в даному випадку Манчестер Сіті. Із найсильнішим із восьми своїх опонентів Інтер зумів поділити очки (0:0), не дозволивши солідній атакувальній ланці "містян" уразити ворота Зоммера на власному полі.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера пропонується коефіцієнт 1.72, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 4.85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.15. Маркус Тюрам зараз є найкращим бомбардиром Інтера з чотирма голами в Серії А. Ймовірність його гола у ворота Мілана представлена коефіцієнтом 2.40. Також можна ризикнути, поставивши на сценарій "Червона картка: так", який оцінюється показником 3.30.

Мілан під керівництвом Паулу Фонсеки провалив стартовий відрізок. Востаннє "россонері" мали таку невелику кількість залікових балів після перших чотирьох матчів Серії А в сезоні-2018/19, коли командою опікувався Дженнаро Гаттузо (фінішували п'ятими в турнірній таблиці). Після розгрому Венеції вдома (4:0) у минулому турі, на Мілан чекало надсерйозне випробування в Лізі чемпіонів.

Якщо Інтеру довелося зустрітися з найсильнішим із восьми своїх опонентів, то Мілан стартував із другої такої команди власної вісімки, тож найскладніший матч (проти Реала в Мадриді) ще попереду. "Россонері" швидко вийшли вперед у домашньому поєдинку з Ліверпулем, але саме гості в підсумку здобули перемогу з рахунком 3:1. Італійські ЗМІ вважають, що міланське дербі може поставити крапку в співпраці Мілана з Фонсекою.

Під керівництвом Індзагі Інтер має дуже позитивну статистику в міланських дербі. За цей час "нерадзуррі" святкували звитягу над "россонері" сім разів, шість з яких були здобуті в останніх шести зустрічах клубів у всіх турнірах.

Цікаво, що шляхи Фонсеки та Індзагі в якості тренерів раніше перетиналися в чотирьох випадках, теж у дербі, але римському. Лаціо італійця має трохи кращу статистику проти Роми португальця (1В, 2Н, 1П; 5:4).

Фонсека за свій період у Ромі жодного разу не здолав Інтер. Римський клуб тричі ділив із міланським очки, тоді як ще в одному випадку зазнав поразки.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Нам протистоятиме команда, яка добре зіграла в своєму попередньому домашньому матчі. Ми зосереджені на собі та хочемо грати швидко, рішуче, тому що дербі виходять за рамки всіх очікувань, а деталі можуть зробити різницю. Ми відчуваємо себе сильними проти будь-якого суперника. Минулі дербі були для нас вдалими, але лише сьогодення має значення. Це буде дуже важкий матч".

Паулу Фонсека, головний тренер Мілана: "Для нас це буде важливий і складний матч. Ми протистоятимемо дуже хорошій команді, але ми маємо мислити позитивно: перемога буде багато чого варта. Готувалися до матчу, спираючись на нашого сильного суперника, але хочемо грати за нашими принципами. Будуть моменти, коли нам доведеться захищатися та відступати, коли потрібно буде залишатися компактними та намагатися швидко повернути м'яч".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Пулішич, Фофана, Рейндерс, Леау — Мората, Абрагам

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