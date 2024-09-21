Італія

Команда Тіаго Мотти натомість учергове зіграла матч із гучною афішою внічию без голів.

У італійському футболі цього вікенду було, на що подивитись. У неділю всі очікували на Derby della Madonnina поміж Інтером та Міланом, але на розігріві цього матчу виступало не менш запекле протистояння півночі та півдня країни. Антоніо Конте на чолі Наполі повертався на Альянц Стедіум заради гостьового протистояння проти туринського Ювентуса в рамках п’ятого туру національної першості.

Фактично, це був великий іспит для нового головного тренера "Старої Синьйори" Тіаго Мотти, бо попередні матчі проти, зокрема, Роми (0:0) та нідерландського ПСВ у Лізі чемпіонів УЄФА посеред цього тижня (3:1) можна було вважати такими лише із значними умовностями. А тут і колишній керманич "зебр" приїхав на не чужу для нього арену, та й у цілому "Партенопеї" назбирали більше трохи очок для туринський колектив за цей час, хоча й мали вже одну поразку за плечима.

Цей матч став черговим прикладом сучасного італійського футболу, у якому нерідко не знаходиться місце забитим м’ячам через якісну гру обох команд у захисті. Моменти що в першому таймі, що в другому, виникали виключно за підсумком індивідуальних помилок, і якщо до перерви колектив Конте помітно більше прагнув захопити м’яч, то в другому таймі Наполі ловив суперників на контратаках.

У підсумку, до перерви "Партенопеї" забезпечили собі два гольових моменти — дальній удар Мактомінея та ситуація з подачею від Політано із штрафного з правого флангу, яка перетворилась на повноцінний удар і Ді Грегоріо був вимушений тягнути на кутовий. А ще Наполі став головним постачальником новин у першому таймі через те, що травмувався голкіпер Мерет і вже на 35 хвилині Конте спалив перший слот для замін.

Поперерві ж Мотта почав вигадувати із заміною Влаховича на користь появи Веа, від чого Ювентус, як не дивно, почав бути більш гострим у атаці й створив кілька непоганих нагод із ударами Копмейнерса, Камб’язо й того-таки Тімоті, але своєї мети вони так і не досягли. А Наполі як намагався підловити опонентів, так і залишився без моментів до завершення цієї надто неяскравої гри.

Калулу,

Олівера

Мактоміней,

Політано (Нерес, 72),

Кварацхелія (Сімеоне, 72)

У наступному турі туринський Ювентус гостюватиме в генуезького Дженоа, а Наполі прийматиме Монцу, тоді як посеред тижня зіграє вдома проти Палермо в Кубку Італії.Ювентус — Наполі 0:0Ді Грегоріо — Савона,Бремер, Камб’язо — Локателлі, Маккенні (Тюрам, 79) — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович (Веа, 46).Мерет (Капріле, 35) — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно,Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 87) —Лукаку (Фолоруншо, 72),Попередження: Маккенні.