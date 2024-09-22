Італія

Українець зазнав важкої травми.

В матчі 5-го туру італійської Серії А між Венецією та Дженоа (2:0) український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський отримав вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

За інформацією офіційного сайту генуезького клубу, сьогодні, 22-го вересня, 31-річний українець успішно переніс операцію на правій щиколотці.

"Сьогодні вранці гравець Руслан Малиновський переніс операцію на правій щиколотці. Операція, проведена професором Федеріко Сантоліні та його командою, пройшла успішно. Гравець почувається добре і найближчими днями почне реабілітацію на базі клубу", — йдеться в заяві Дженоа.

Терміни відновлення Маліновського не повідомляються.