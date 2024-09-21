Італія

Завтра, 22 вересня, 31-річному хавбеку зроблять операцію.

Сьогодні, 21 вересня, Дженоа у гостях поступилася Венеції (0:2) у матчі п'ятого туру італійської Серії А.

У цьому матчі жахливої травми зазнав український півзахисник Руслан Маліновський, який на старті другого тайму "невдало" вибив м'яч. Українця винесли з поля на ношах.

Після медичного обстеження стало відомо, що у 31-річного українця вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки.

Завтра, 22 вересня, Руслану проведуть операцію, після чого на нього чекає тривалий процес реабілітації.

Нинішнього сезону Маліновський провів шість матчів, у яких відзначився одним асистом.