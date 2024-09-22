Італія

Цікавий захід.

Двоє літніх новачків Роми українець Артем Довбик та француз Енцо Ле Фе напередодні матчу 5-го туру чемпіонату Італії з Удінезе, повечеряли з групою вболівальників римського клубу. Після заходу обидва гравці виступили з промовою перед фанатами.

"Радий бачити вас тут і дякую вам за підтримку. Зараз нелегкий момент для клубу, і я сподіваюся добре проводити час разом із вами", — сказав Довбик.

"Спробую італійською... Якщо ми виграємо в неділю...", — почав Ле Фе, але його перебили вболівальники, які кричали: "Без "якщо ми виграємо", — наводить слова гравців і фанатів портал Forza Roma.

Нагадаємо, після чотирьох зіграних турів у італійській першості, Рома посідає 16-те місце в турнірній таблиці, жодного разу не здобувши перемогу.

Матч між Ромою та Удінезе відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом. Це буде перша гра "вовків" під керівництвом Івана Юрича, який напередодні змінив звільненого Даніеле Де Россі.