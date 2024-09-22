Завершився матч чемпіонату Італії.
Монца - Болонья, Getty Images
22 вересня 2024, 18:19
У рамках п'ятого туру італійської Серії А Болонья вирушила на виїзд до Монци. Гості здолали господарів забивши на один гол більше.
Монца — Болонья 1:2
Голи: Джурич, 44 - Урбанські, 24, Кастро, 80
Монца: Тураті — Іццо (Бондо, 82), Марі, Карбоні — Перейра (Д'Амброзіо, 88), Б'янко, Пессіна, Кірьякопулос — Мота (Форсон, 71), Мальдіні (Капрарі, 71) — Джурич (Марич, 83)
Болонья: Равалья — Де Сільвестрі (Пош, 78), Лукумі, Казале (Беукема, 46), Лікоянніс — Ебішер, Фройлер — Ндоє, Одгор (Ілінг, 71), Урбанські (Моро, 78) — Кастро
Попередження: Карбоні, Іццо, Марі — Лукумі, Кастро.