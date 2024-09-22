Італія

Стали відомі склади команд на топ-матч.

В рамках п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Інтер зіграє проти Мілана. В стартовому складі гостей з'являться одразу два нападники: Теммі Абрагам та Альваро Мората.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам

Запасні: Ді Дженнаро, Мартінес, Біссек, Дарміан, де Врей, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Зелінські, Корреа, Арнаутович, Таремі

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Пулішич, Фофана, Рейндерс, Леау — Мората, Абрагам

Запасні: Равейр, Торріані, Хіменес, Тіав, Павлович, Терраччано, Дзеролі, Лофтус-Чік, Муса, Окафор, Чуквезе, Йович

Нагадаємо, початок матчу Інтер — Мілан заплановано на 21:45. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.