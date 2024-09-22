Гол Габбії під завісу гри приніс команді Фонсеки перемогу в дербі.
Інтер - Мілан, getty images
22 вересня 2024, 23:45
Звіт щодо матчу читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Мілан 1:2
Голи: Дімарко, 28 - Пулішич, 10, Габбія, 89
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 82) — Думфріс (Дарміан, 64), Барелла (Зелінські, 73), Чалханоглу (Фраттезі, 63), Мхітарян (Асллані, 63), Дімарко — Мартінес, Тюрам
Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Пулішич (Окафор, 78), Фофана, Рейндерс, Леау (Чуквезе, 87) — Мората (Лофтус-Чік, 79), Абрагам (Павлович, 90)
Попередження: Мхітарян, Чалханоглу — Фофана, Лофтус-Чі