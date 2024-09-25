Італія

Це пов'язано з низкою травм француза.

Рафаель Варан може завершити ігрову кар'єру найближчим часом, повідомляє Le Parisien.

Колишній захисник Реала і Манчестер Юнайтед думає про завершення професійної кар'єри та може офіційно оголосити про нього в найближчі години. Це пов'язано з серією травм, яких він зазнав за останній час.

У літнє трансферне вікно 31-річний футболіст перейшов у Комо на правах вільного агента. Він дебютував за свою нову команду в матчі Кубка Італії проти Сампдорії (1:1, 3:4 за пенальті), але був замінений на 23-й хвилині зустрічі через травму стегна.

У зв'язку з цим француза тимчасово виключили із заявки Комо на Серію А.