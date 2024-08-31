Італія

Причини такого рішення щодо француза не розкриваються.

Захисник Комо Рафаель Варан може достроково залишити італійську команду. Про це повідомляє Sport Mediaset.

За інформацією джерела, керівництво клубу ухвалило рішення виключити 31-річного француза з заявки своєї команди на нинішній сезон Серії А.

При цьому наголошується, що Комо розглядає можливість достроково розірвати контракт із футболістом, який приєднався до команди лише цього літа.

За цей час Варан встиг провести лише кубковий матч проти Сампдорії, де він відіграв 23 хвилини, після чого отримав травму.

Свій наступний матч Комо проведе проти Удінезе. Гра відбудеться завтра, 1 вересня, о 21:45 за Києвом.