Італія

Тепер уже ексфутболіст звернувся до вболівальників.

Французький центральний захисник Рафаель Варан оголосив про завершення професійної кар’єри.

Після цієї події тепер уже колишній гравець італійського Комо залишив допис подяки для вболівальників по всьому світу.

"У своїй кар'єрі я приймав багато важких викликів, але я піднімався знову і знову. Майже все здавалось неможливим. Неймовірні емоції, особливі моменти та спогади, які залишаться на все життя.

Згадуючи всі ці моменти, я оголошую про свій відхід із гри, яку ми всі так любимо, із величезною гордістю і почуттям виконаного обов'язку.

Я залишаюся на найвищому рівні, я хочу піти сильним, а не просто утримувати за собою місце в роздягальні. Потрібна велика мужність, щоб прислухатись до свого серця та інстинкту.

Бажання і можливості — це дві різні речі. Я падав і піднімався тисячу разів, але цього разу прийшов час зупинитись і повісити бутси на цвях, вигравши в останній грі трофей на Вемблі.

Я любив боротись за себе, свої клуби, свою країну, своїх товаришів по команді та вболівальників кожної команди, за яку я грав. Від Ланса до Манчестера і Мадрида, а також за нашу національну збірну. Я захищав кожну емблему всім, що мав, і любив кожну хвилину цієї подорожі.

Грати на найвищому рівні — це захоплюючий досвід. Це випробовує кожен рівень твого тіла та розуму. Емоції, які ми відчуваємо, ви не знайдете більше ніде. Як спортсмени, ми ніколи не буваємо задоволені, ніколи не приймаємо успіх як належне. Це наша природа і те, що нас живить.

Я ні про що не шкодую, я б нічого не змінив. Я виграв більше, аніж міг коли-небудь мріяти, але окрім нагород і трофеїв, я пишаюсь тим, що, незважаючи ні на що, я дотримувався своїх принципів чесності і намагався залишити все краще, ніж я знайшов. Сподіваюсь, ви мною теж пишаєтесь.

Отже, за межами поля починається нове життя. Я залишусь у Комо. Просто не носитиму бутси та щитки. Про це я з нетерпінням чекаю, щоб поділитися з вами незабаром.

А поки що, уболівальникам кожного клубу, за який я грав, моїм партнерам по команді, тренерам і персоналу... від щирого серця дякую вам за те, що зробили цю подорож більш особливою, ніж мої найсміливіші мрії могли коли-небудь передбачити.

Дякую тобі, футболе. Із любов'ю, Раф", — заявив французький виконавець.

Варан загалом провів 480 матчів (21 гол + 8 гольових передач) на клубному та 93 гри (5 + 1) на міжнародному рівнях.