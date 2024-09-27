Завершилися матчі Кубка Італії.
Наполі - Палермо, Getty Images
27 вересня 2024, 00:15
У четвер, 26 вересня, відбулися два поєдинки 1/16 Кубка Італії. Наполі без проблем розібрався з Палермо, а Монца здолала Брешію.
Наполі - Палермо 5:0
Голи: Нгонж, 7, 12, Жезус, 42, Нерес, 70, Мактоміней, 77.
Наполі: Капріле, Спінаццола, Жезус, Марін, Маццоккі, Лоботка (Замбо-Ангісса, 57), Гілмор, Нгонж (Дзербін, 57), Распадорі (Мактоміней, 77), Нерес (Кварацхелія, 76), Сімеоне (Лукаку, 76).
Палермо: Сірігу, Чеккароні, Банья (Лучоні, 72), Педа, Лунн Хансен (П'єроцці, 84), Буттаро, Шарич (Серпе, 72), Вашич, Раноккія (Гомес, 63), Брунорі, Ле Дуарон (Інсіньє, 63).
Попередження: Марін (86).
Вилучено: Вашич (58).
Монца - Брешія 3:1
Голи: Кірьякопулос 5, Пессіна 11, Капрарі 40 (пен.) — Нуама 68.