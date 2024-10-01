Конте повернув Наполі на вершину, Ювентус знову не пропустив та інше: підсумки шостого туру Серії А

Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових десяти матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Шостий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 30 вересня. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Мілану Паулу Фонсеки вдалося продовжити свою серію з перемог у Серії А до трьох матчів, розгромивши Лечче Луки Готті на власному полі. Для трьох голів у другій половині першого тайму "россонері" вистачило всього п'яти хвилин.

Тео Ернандес уперше з вересня 2021 року відзначився щонайменше двома різними результативними діями за Мілан в одному поєдинку. Варта уваги також форма Крістіана Пулішича, який в кожному з п'яти останніх матчів за клуб і збірну записав на свій рахунок по голу.

Для Лечче ця поразка "россонері" в Мілані є звичною справою, тож навряд чи після неї команда зазнає якихось різких змін. Очікувано, доля виживання в Серії А вирішуватиметься в дуелях із більш рівними "джаллороссі" суперниками.

У наступному турі на Лечче чекає виїзд до Удінезе, тоді як Мілан серед тижня зіграє проти Баєра на виїзді в другому турі Ліги чемпіонів, а потім гостюватиме у Фіорентини.

Мілан — Лечче 3:0

Голи: Мората, 38, Ернандес, 41, Пулішич, 43

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес (Бартезагі, 75) — Фофана (Муса, 63), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 63), Мората (Лофтус-Чік, 56), Леау — Абрагам (Йович, 76)

Лечче: Фальконе — Доргу, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі (Уден, 83), Рамадані, П'єрре (Рафья, 73) — Моренте (Банда, 59), Крстович, Ребич (П'єротті, 73)

Попередження: Е. Роял — Баскіротто

Вилучення: Бартезагі, 80

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Тео Ернандес

Зустріч Удінезе та Інтера ознаменувалася дублем Лаутаро Мартінеса, для якого ці голи стали першими в сезоні-2024/25. Гольова засуха, як для найкращого бомбардира минулої кампанії (24 голи в 33 матчах), була все ж надто довгою. Ввірватися до бомбардирської гонки на даному етапі не так уже й складно, враховуючи що п'ятеро її лідерів, зокрема й одноклубник капітана "нерадзуррі" Маркус Тюрам, мають усього на два голи більше.

Колектив Кости Руняїча зазнав другої поспіль поразки в чемпіонаті. "Б'янконері" ще більше закріпилися в якості улюбленого суперника Сімоне Індзагі, для якого ця перемога над Удінезе стала 14-ю в кар'єрі загалом і четвертою поспіль в якості керманича Інтера. А окрім другого кола Серії А, попереду (в грудні) ще й зустріч в 1/8 фіналу Кубка Італії...

На Удінезе далі чекає домашній поєдинок із Лечче, тоді як Інтер серед тижня прийматиме Црвену Звезду в другому турі Ліги чемпіонів, а потім, теж удома, зустрінеться з Торіно.

Удінезе — Інтер 2:3

Голи: Кабаселе, 35, Лукка, 83 — Фраттезі, 1, Мартінес, 45+3, 47

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібує, Ловрич (Еккеленкамп, 59), Карлстрем (Атта, 74), Саррага (Браво, 86), Земура — Товен (Бреннер, 74), Девіс (Лукка, 59)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (де Врей, 75) — Дарміан, Фраттезі (Зелінські, 85), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (К. Аугусто, 65) — Мартінес (Корреа, 86), Тюрам (Таремі, 75)

Попередження: Карлстрем

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Лаутаро Мартінес

Душан Влахович не дозволив Лаутаро Мартінесу наздогнати його в бомбардирській гонці, теж оформивши дубль. Ці результативні удари та дебютний гол Франсішку Консейсана дозволили Ювентусу Тіаго Мотти розгромити Дженоа на виїзді. "Б'янконері" втретє за сезон здобули перемогу в Серії А, забивши саме тричі, а також утримавши свої ворота "сухими".

Продовжити свою серію з трьох матчів без поразок туринцям Дженоа не вдалося. Враховуючи Кубок Італії, колектив Альберто Джилардіно тепер має п'ятиматчеву серію без перемог. Трохи тривожний для "россоблу" факт полягає в тому, що в сезоні-2021/22, коли вони вилетіли з Серії А, команда теж мала лише п'ять очок після шести стартових турів.

Генуезці далі гостюватимуть в Аталанти, а на Ювентус чекає виїзд до РБ Лейпциг у другому турі Ліги чемпіонів і домашній матч проти Кальярі.

Дженоа — Ювентус 0:3

Голи: Влахович, 48 (пен.), 55, Консейсан, 89

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані, Васкес — Дзанолі (Сабеллі, 85), Френдруп, Бадель (Богінен, 26), Міретті (Каса, 69), Аханор (Маттурро, 69) — Пінамонті, Вітінья (Анкіє, 69)

Ювентус: Перін — Даніло, Калулу (Савона, 74), Бремер, Рухі (Камб'язо, 74) — Фаджолі, Маккенні (Д. Луїс, 62) — Гонсалес (Консейсан, 62), Копмейнерс, Їлдиз (Тюрам, 74) — Влахович

Попередження: Френдруп, Васкес — Фаджолі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Душан Влахович

На Ренато Даль'Ара йшла боротьба між попереднім і майбутнім суперниками Шахтаря в Лізі чемпіонів. Болонья була близька до здобуття трьох очок, але дебютний гол Лазара Самарджича дозволив Аталанті уникнути чергової значної невдачі на старті кампанії.

Колектив Джан П'єро Гасперіні продовжив свою серію без перемог над "россоблу" до чотирьох матчів, тоді як підопічні Вінченцо Італьяно вп'яте поспіль не програли (усі турніри), хоч і звитягу в цих останніх поєдинках вони мають лише одну.

Серед тижня, у другому турі Ліги чемпіонів, Болонья гостюватиме в Ліверпуля, а "нерадзуррі" в Німеччині зустрінуться з Шахтарем. У чемпіонаті на перших чекає домашній матч проти Парми, тоді як другі прийматимуть Дженоа.

Болонья — Аталанта 1:1

Голи: Кастро, 46 — Самарджич, 90

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Ебішер (Ерлич, 68), Фройлер, Фаббіан (Урбанські, 46) — Орсоліні (Казале, 54), Кастро (Даллінга, 68), Ндоє (Гольм, 84)

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Ретегі, 63), Джимсіті, Колашинац (Дзаніоло, 79) — Белланова (Куадрадо, 63), Едерсон, де Рон, Руджері (Пашалич, 79) — Брешіаніні (Самарджич, 45), Де Кетеларе — Лукман

Попередження: Фройлер, Фаббіан, Скорупські — Белланова, Коссуну, Едерсон

Вилучення: Лукумі, 51

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Лазар Самарджич

Торіно під керівництвом Паоло Ванолі вперше програв у Серії А, попрощавшись із першим місцем турнірної таблиці. Протягом минулого тижня туринці зазнали навіть двох поразок, також поступившись Емполі в 1/16 Кубка Італії. Можливо, свою роль у невдачі в домашньому матчі проти Лаціо зіграла відсутність Вані Мілінкович-Савича, який був одним із головних факторів успіхів клубу в попередніх п'яти турах.

Лаціо Марко Бароні мав куди більш удалий тиждень. Після розгрому Динамо в Німеччині (0:3) в першому турі Ліги Європи римляни знову забили тричі. Вкотре результативним ударом відзначився Булає Діа (п'ять голів у шести матчах у всіх турнірах цього сезону). Столичний клуб також продовжив свою серію без поразок туринському на виїзді до шести поєдинків.

На Торіно далі чекає виїзне випробування Інтером, а Лаціо цього тижня проведе два матчі в Римі — проти Ніцци (другий тур ЛЄ) та Емполі.

Торіно — Лаціо 2:3

Голи: Адамс, 67, Коко, 90+2 — Гендузі, 8, Діа, 60, Нослін, 89

Торіно: Палеарі — Войвода (Маріпан, 78), Коко, Мазіна — Лазаро (Нджиє, 63), Тамез (Адамс, 46), Річчі, Ілич, Соса (Педерсен, 46) — Санабрія (Влашич, 63), Сапата

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 80), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 68) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 68), Діа (Весіно, 68), Дзакканьї — Кастельянос (Нослін, 89)

Попередження: Санабрія, Ілич — Ісаксен, Хіла, Дзакканьї

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Булає Діа

Комо Сеска Фабрегаса вдруге поспіль здобув три очки. Як у Бергамо тижнем раніше, так і в домашньому матчі проти Верони "б'янкоблу" тричі уразили ворота свого суперника, двічі пропустивши. Чинники недільного успіху клубу, який повернувся з Серії Б — Патрік Кутроне з дублем та Андреа Белотті з дебютним голом.

Верона під керівництвом Паоло Дзанетті втретє поспіль зазнала поразки в Серії А. У минулому сезоні "джаллоблу" мали й гіршу таку серію, а саме п'ятиматчеву (жовтень-листопад 2023 року), однак це не завадило їм уникнути вильоту за підсумками кампанії. Зараз деякі питання викликає дисципліна веронців, адже в разі вилучення з їхнього боку в наступному матчі, вони повторять "досягнення" Парми у вигляді трьох поспіль поєдинків із червоними картками.

На Комо далі чекає надскладний виїзд до Наполі, тоді як Верона матиме непогану можливість покращити свою ситуацію в домашньому матчі проти Венеції.

Комо — Верона 3:2

Голи: Кутроне, 43, 72, Белотті, 89 — Лазович, 53 (пен.), Ламбур, 90+4

Комо: Аудеро — Ван дер Бремпт, Кемпф, Доссена, Морено — Перроне (Базеллі, 90+2), Роберто — Стрефецца (Да Кунья, 78), Пас (Джасім, 90+1), Фадера (Маццітеллі, 85) — Кутроне (Белотті, 78)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Данілюк (Ламбур, 88), Коппола, Фресе — Сілва (Дуда, 46), Белаян — Суслов, Кастанос (Москера, 46), Лазович (Роша Лівраменто, 76) — Тенгстедт (Маньяні, 66)

Попередження: Роберто, Перроне — Белаян, Суслов, Коппола, Москера

Вилучення: Суслов, 64 (друге попередження)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Патрік Кутроне

Під керівництвом Івана Юрича Рома вдруге поспіль здобула три очки в Серії А та втретє поспіль не програла. Однак, легко в домашньому поєдинку з Венецією "джаллороссі" не було. Перемогу у вольовому стилі римлянам забезпечив гол їхнього вихованця Нікколо Пізіллі, для якого цей результативний удар був дебютним у чемпіонаті Італії.

Венеція Еусебіо Ді Франческо почала більш активно виявляти ознаки життя, особливо завдяки Йоелу Пох'янпало, який записав на свій рахунок другий у двох поспіль матчах гол. Та чи вистачить його бомбардирських зусиль для збереження місця в "еліті" — питання відкрите.

На Рому далі чекають два поєдинки на виїзді. Римляни мають зустрітися з Ельфсборгом (другий тур Ліги Європи) і Монцею, тоді як Венеція в наступному турі чемпіонату гостюватиме у Верони.

Рома — Венеція 2:1

Голи: Крістанте, 74, Пізіллі, 83 — Пох’янпало, 44

Рома: Свілар — Манчіні (Бальданці, 58), Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне (Пізіллі, 58), Крістанте, Ель Шаараві — Суле (Ермосо, 85), Пеллегріні (Паредес, 80) — Довбик

Венеція: Йоронен — Кандела (Гютк’єр, 84), Свобода, Ідзес — Дзампано, Ніколуссі Кавілья (Андерсен, 77), Бузіо, Гапс — Орістаніо (Чрнігой, 77), Еллертссон (Думбія, 76) — Пох’янпало (Раймондо, 85)

Попередження: Крістанте — Ідзес, Кандела

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Нікколо Пізіллі

Емполі Роберто Д'Аверси вдалося продовжити свою вражаючу серію без поразок до восьми поєдинків. "Адзуррі" вп'яте поспіль уникнули поразки від Фіорентини як удома, так і загалом. Команда не демонструє чогось особливого на полі, але досягає бажаних результатів, чого, принаймні наразі, має бути достатньо для вболівальників. Менше Емполі в Серії А пропустив лише Ювентус, ворота якого досі залишаються "сухими".

Фіорентина до оптимальних кондицій все ж ще не повернулася. Посередні результати в стартових турах можуть негативно вплинути на єврокубкові амбіції колективу Раффаеле Палладіно в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Як і у випадку Удінезе з Інтером, "лілії" матимуть можливість нарешті здолати "адзуррі" ще до другого кола Серії А вже в 1/8 Кубка країни в грудні.

Емполі далі намагатиметься не програти Лаціо в Римі, тоді як Фіорентина в першому турі Ліги конференцій прийматиме Нью-Сейнтс, а потім, теж удома, зустрінеться з Міланом.

Емполі — Фіорентина 0:0

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Віті, Ісмайлі — Г'ясі, Грассі, Гендерсон (Еконг, 75), Пеццелла — Анжорін (Гаас, 85), Еспозіто (Пеллегрі, 76) — Коломбо (Сольбаккен, 58)

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 88) — Бове, Катальді (Адлі, 71) — Кольпані (Іконе, 71), Гудмундссон (Бельтран, 71), Куаме (Соттіл, 81) — Кін

Попередження: Комуццо

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маттіа Віті

Наполі, доволі очікувано, особливих проблем у поєдинку з Монцею в Неаполі не зазнав. Голів Маттео Політано та Хвічі Кварацхелії в першому таймі зустрічі було цілком достатньо для здобуття трьох залікових балів, які й дозволили "адзуррі" під керівництвом Антоніо Конте одноосібно очолити турнірну таблицю Серії А. Після несподіваної поразки Вероні на старті чемпіонату клуб п'ять із шести разів (усі турніри) зберіг свої ворота "сухими", забивши 16 голів.

Монца Алессандро Нести не зуміла після успіху в 1/16 Кубка Італії (3:1 з Брешією) бодай щось протиставити Наполі. Після шостого туру "б'янкороссі" є єдиним колективом Серії А без жодної перемоги. Клуб також має другу найгіршу атаку, тож останнє місце турнірної таблиці в даному випадку є більш ніж заслуженим.

Неаполітанці в наступному турі прийматимуть Комо, а на Монцу чекає домашній матч проти Роми.

Наполі — Монца 2:0

Голи: Політано, 22, Кварацхелія, 33

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 90+1) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 90+1), Мактоміней — Політано (Нерес, 87), Лукаку (Распадорі, 87), Кварацхелія (Маццоккі, 75)

Монца: Тураті — Іццо (Д'Амброзіо, 82), Марі, Карбоні — Перейра (Мартінс, 87), Б'янко (Капрарі, 83), Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні, Пессіна — Джурич

Попередження: Кварацхелія — Мальдіні, Іццо

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маттео Політано

Парма втретє поспіль не зуміла здобути три очки, хоча забила двічі. Погана гра в захисті задорого обходиться "джаллоблу". Однак, попри всі невдачі, колектив Фабіо Пекк'ї виглядає боєздатним і навряд чи є одним із головних фаворитів на виліт до Серії Б, чого в першому після повернення до "еліти" сезоні має бути достатньо.

Кальярі Давіде Ніколи нарешті перервав свою серію без перемог у чемпіонаті Італії. У виїзному поєдинку з Пармою "россоблу" ще й забили на гол більше, ніж у попередніх п'яти матчах. Окремої уваги варта блискавична відповідь команди на другий результативний удар суперника.

Парма в наступному турі гостюватиме в Болоньї, тоді як Кальярі намагатиметься не програти Ювентусу в Турині.

Парма — Кальярі 2:3

Голи: Ман, 62, Ернані, 87 (пен.) — Дзортеа, 34, Марін, 75, Пікколі, 87

Парма: Судзукі — Дельпрато, Осоріо, Болоґг (Зом, 61), Валері (Кулібалі, 46) — Бернабе, Ейно (Хаж Мохамед, 78) — Ман, Ернані, Міхейле (Алмквіст, 46) — Бонні (Шарпентьє, 70)

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна (Паломіно, 73), Луперто — Дзортеа, Макумбу, Адопо, Віола (Гаетано, 64), Оберт (Ауджелло, 64) — Пікколі, Лувумбу (Марін, 73)

Попередження: Бернабе, Кулібалі, Хаж Мохамед — Оберт, Пікколі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Роберто Пікколі

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Завдяки голу у ворота Лечче Тео Ернандес зрівнявся з Паоло Мальдіні (29 голів) в якості найрезультативнішого захисника Мілана в історії Серії А.

Мілан уперше з листопада-грудня 2009 року (під керівництвом Леонардо) забив 3+ голи протягом перших таймів двох поспіль домашніх матчів Серії А.

Гольова передача Тюрама Мартінесу (третій гол Інтера Удінезе) — п'ятий асист Маркуса Лаутаро в Серії А. Від початку попереднього сезону француз є нападником із найбільшою кількістю гольових передач одному одноклубнику.

Не пропустивши жодного гола протягом перших 33 хвилин матчу проти Дженоа Ювентус став командою з найдовшою серією без пропущених (483 хвилини) на старті кампанії Серії А (в еру трьох очок за перемогу).

Цей сезон Серії А — перший, в якому Душан Влахович відзначився двома дублями в своїх перших шести матчах турніру.

Серед гравців, на рахунку яких принаймні три голи в топ-5 чемпіонатах цього сезону, лише Ламін Ямал (липень 2007) є молодшим за Сантьяго Кастро (вересень 2004).

Нуну Тавареш — перший гравець, який відзначився чотирма асистами в своїх перших чотирьох матчах Серії А (від початку збору даних у сезоні-2004/05).

Патрік Кутроне став другим гравцем Комо (після Ніколи Аморузо, 2003), якому вдалося забити більше одного гола в матчі Серії А від початку 90-х.

Емполі — лише другий тосканський клубом (після Фіорентини в сезоні-2007/08), який не зазнав поразок у перших шести матчах кампанії Серії А (ера трьох очок за перемогу).

Маттео Політано є одним із трьох гравців (також Дуван Сапата та Пауло Дібала), які відзначалися голами в кожному з останніх десяти сезонів Серії А (з 2015/16).

Наполі (13 очок після шести матчів) одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А вперше з останнього туру в сезоні-2022/23.

Кальярі вперше з 9 травня 2021 року виграв на виїзді в Серії А, забивши щонайменше три голи.