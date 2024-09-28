Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 27 вересня 2024 року.
Мілан — Лечче, Getty Images
28 вересня 2024, 07:40
У рамках шостого туру італійської Серії А Мілан обіграв Лечче в домашньому протистоянні.
Команда Паулу Фонсеки наприкінці першого тайму влаштувала суперника фестиваль забитих голів, відзначившись одразу трьома м’яча й фактично закривши гру за п’ять хвилин.
Після перерви "россонері" подібної потужності в атаці вже не демонстрували, і суперники навіть переграли їх за кількість ударів по воротах, але навіть гол забити так і не змогли.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Лечче у рамках 6-го туру італійської Серії А-2024/25:
Мілан — Лечче 3:0
Голи: Мората, 38, Ернандес, 41, Пулішич, 43
Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес (Бартезагі, 75) — Фофана (Муса, 63), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 63), Мората (Лофтус-Чік, 56), Леау — Абрагам (Йович, 76)
Лечче: Фальконе — Доргу, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі (Уден, 83), Рамадані, П'єрре (Рафья, 73) — Моренте (Банда, 59), Крстович, Ребич (П'єротті, 73)
Попередження: Е. Роял — Баскіротто
Вилучення:
Бартезагі, 80