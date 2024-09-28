Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 27 вересня 2024 року.

У рамках шостого туру італійської Серії А Мілан обіграв Лечче в домашньому протистоянні.

Команда Паулу Фонсеки наприкінці першого тайму влаштувала суперника фестиваль забитих голів, відзначившись одразу трьома м’яча й фактично закривши гру за п’ять хвилин.

Після перерви "россонері" подібної потужності в атаці вже не демонстрували, і суперники навіть переграли їх за кількість ударів по воротах, але навіть гол забити так і не змогли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Лечче у рамках 6-го туру італійської Серії А-2024/25:

Мілан — Лечче 3:0

Голи: Мората, 38, Ернандес, 41, Пулішич, 43

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес (Бартезагі, 75) — Фофана (Муса, 63), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 63), Мората (Лофтус-Чік, 56), Леау — Абрагам (Йович, 76)

Лечче: Фальконе — Доргу, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі (Уден, 83), Рамадані, П'єрре (Рафья, 73) — Моренте (Банда, 59), Крстович, Ребич (П'єротті, 73)

Попередження: Е. Роял — Баскіротто

Бартезагі, 80