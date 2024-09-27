Італія

Чудовий старт сезону у виконанні американця.

У рамках шостого туру італійської Серії А-2024/25 Мілан приймав Лечче на Стадіо Джузеппе Меацца.

Господарі поля тричі уразили ворота гостей ближче до завершення першого тайму. Відкрити рахунок удалося Мораті, тоді як наступні два результативні удари здійснили Ернандес і Пулішич. Для останнього цей гол був четвертим у поточному сезоні чемпіонату Італії та п'ятим у п'яти поспіль попередніх матчах "россонері" та збірної США.

У другій половині зустрічі команди не порадували результативністю, а захисник колективу Паулу Фонсеки Давіде Бартезагі після всього п'яти хвилин перебування на полі отримав червону картку. Фінальний свисток зафіксував третю поспіль перемогу Мілана в Серії А.

Мілан — Лечче 3:0

Голи: Мората, 38, Ернандес, 41, Пулішич, 43

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес (Бартезагі, 75) — Фофана (Муса, 63), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 63), Мората (Лофтус-Чік, 56), Леау — Абрагам (Йович, 76)

Лечче: Фальконе — Доргу, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі (Уден, 83), Рамадані, П'єрре (Рафья, 73) — Моренте (Банда, 59), Крстович, Ребич (П'єротті, 73)

Попередження: Е. Роял — Баскіротто

Вилучення: Бартезагі, 80