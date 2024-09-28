Італія

Господарі поля майже нічого не запропонували в атаці у другому таймі.

У рамках шостого туру італійської Серії А міланський Інтер вирушив у гості до Удінезе.

Матч розпочався зі швидкого гола Фраттезі вже на першій хвилині, але господарям поля вдалося на 35-ій хвилині реалізувати один зі своїх нечисельних моментів та повернути паритет на табло.

У подальшому у гравців Удінезе майже не було моментів, але в другому таймі їм вдалося забити свій другий гол.

Утім, на підсумковий результат це ніяких не вплинуло, оскільки до цього форвард "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес оформив дубль.

Удінезе — Інтер 2:3

Голи: Кабаселе, 35 Лукка, 83 - Фраттезі, 1, Мартінес, 45+3, 47

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібує, Ловрич (Еккеленкамп, 58), Карлстрем (Атта, 74), Саррага, Земура — Товен (Бреннер, 74), Девіс (Лукка, 59)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (де Врей, 75) — Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 64) — Мартінес, Тюрам (Таремі, 75)

Попередження: Карлстрем