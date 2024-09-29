Підопічні Антоніо Конте набрали 13 очок після 6 турів.
Наполі - Монца, Getty Images
29 вересня 2024, 23:39
У рамках шостого туру чемпіонату Італії Наполі приймав Монцу.
Колектив Антоніо Конте зумів здолати опонента і вийшов на першу сходинку в лізі. Відрив від найближчого переслідувача в особі Ювентуса становить один бал.
Наполі - Монца 2:0
Голи: Політано, 22, Кварацхелія, 33
Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 90) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Гілмор, 90), Мактоміней — Політано (Распадорі, 87), Лукаку (Нерес, 87), Кварацхелія (Маццоккі, 75)
Монца: Тураті — Іццо (Д'Амброзіо, 82), Марі, Карбоні — Перейра, Б'янко (Капрарі, 83), Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні, Пессіна — Джурич
Попередження: Кварацхелія — Мальдіні, Іццо.