Італія

Грузинський вінгер може почати заробляти близько 6 мільйонів євро за сезон.

Наполі працює над продовженням контракту з Хвічею Кварацхелією.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, сьогодні неаполітанський клуб зв'язався з агентами вінгера, щоб обговорити можливість підписання нової угоди. Сторони проведуть нову зустріч за кілька тижнів.

Наполі зробив пропозицію щодо нового контракту ще в липні. Якщо її буде прийнято, грузинський футболіст зможе заробляти 6 мільйонів євро на рік з урахуванням бонусів — як Ромелу Лукаку.

Фінальна зустріч між сторонами відбудеться після жовтневої паузи на матчі збірних.

У поточному сезоні Хвича провів 8 матчів за Наполі у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи і 2 асисти.