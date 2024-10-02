Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 1 жовтня 2024 року.

У рамках другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер Боруссія на власному полі приймав сербську Црвену Звезду та здобув розгромну перемогу з рахунком 4:0.

Команда Сімоне Індзагі забила швидкий м’яч у першому таймі, що дуже допомогло їй завершити першу половину зустрічі переможцем, хоча суперники створювали чи не кращі моменти за цей час.

А от після перерви перевага "змій" в атаці вже була більш переконливою, і звідси й результат — додаткові три м’ячі на їхньому рахунку та впевнена перемога.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Црвена Звезда у рамках 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Інтер — Црвена Звезда 4:0

Голи: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартінес, 72, Таремі, 81 (пен)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей (Ачербі, 64), Бастоні (Біссек, 74) — Думфріс, Зелінські, Чалханоглу (Асллані, 70), Мхітарян (Фраттезі, 64), Аугусто — Таремі, Арнаутович (Мартінес, 64).

Црвена Звезда: Глазер — Сол, Спаїч, Дркушич (Родич, 90), Джига — Крунич (Далсіу, 90), Елшнік — Катомпа Мвумпа (Бруно, 70), Максимович (Ілич, 70), Олаїнка — Ндіай (Радоньїч, 70).

Попередження: Мхітарян, Врей — Елшнік.