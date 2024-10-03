Італія

Велика втрата для "Юве".

Бремер більше не зіграє в цьому сезоні через травму, яку він отримав у матчі 2-го туру ліги чемпіонів з РБ Лейпциг (3:2) , Про це повідомляє італійський журналіст Мірко Ніколіно.

За інформацією джерела, за результатами сьогоднішнього обстеження у гравця виявлено травми хрестоподібної зв'язки та меніска. Через це бразилець вибув до кінця сезону.

Туринський клуб вже підтвердив інформацію про важку травму Бремера. Найближчими днями його буде прооперовано.

Цього сезону Бремер провів за Ювентус вісім матчів.