Італія

Італійський чемпіонат може стати наступною зупинкою досвідченого іспанця.

Захисник Серхіо Рамос, який є вільним агентом після закінчення контракту з Севільєю, може приєднатися до Ювентуса.

Як повідомляє Goal.com, італійський клуб шукає тимчасову заміну бразильцеві Бремеру, який вибув на кілька місяців через травму "хрестів".

Сторони близькі до підписання контракту.

Також зазначається, що крім цієї пропозиції, у Рамоса є варіанти в МЛС та Саудівській Аравії.

Нагадаємо, минулого літа Рамос залишив Севілью. Минулої кампанії він провів 37 матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.