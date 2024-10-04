Ліга конференцій

Наставник "синіх" задоволений своїми підопічними після гри із Гентом.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру основного етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента (4:2).

"В нас одна команда. Те що ці гравці, що грали зараз, не означає, що вони не зможуть грати у неділю. На даний момент це так, але важливо те, що, змінюючи гравців, можна побачити мету та індивідуальність команди. Найголовніше – щоб ми продовжували так само. У футболі все може змінитись дуже швидко.

Останні три, чотири гри – наша ідентичність видна, і ціль зрозуміла. Звичайно, сто відсотків, ми можемо грати набагато краще. Ми можемо атакувати краще. Ми атакували дуже добре, суперники ставили низький блок, і ми намагалися знайти рішення. В обороні ми дуже добре пресингували.

Звичайно, є речі, які ми можемо покращити, наприклад, два пропущені нами голи. Особливо перший гол – ми могли цього уникнути.

Гол Дьюзбері-Голла? Я повністю розумію, як йому зараз важко. Він був основним гравцем у Лестері. А потім ти переходиш до Челсі і стаєш лише одним з гравців. Він боровся. Він був на лаві запасних, не в стартовому складі, не грав із самого початку. Але він повинен розуміти, що причина, через яку він тут – те, що він нам потрібен. Бурхливе святкування було, бо я знаю, що йому це потрібне", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Гент.