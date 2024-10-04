Італія

Football.ua розповідає про наступні десять поєдинків чемпіонату Італії.

Сезон-2024/25 в італійській Серії А триває. Одразу вісім представників турніру брали участь у матчах, Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій серед тижня, тоді як інші дванадцять колективів готувалися до сьомого туру чемпіонату Італії, який своїм протистоянням сьогодні відкриють Наполі та Комо.

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[1] НАПОЛІ — КОМО [10]

П'ЯТНИЦЯ, 4 ЖОВТНЯ, 19:30. ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕРМАННО ФЕЛІЧАНІ

Наполі Антоніо Конте перебуває в чудовій формі, підходячи до домашньої зустрічі з Комо в якості одноосібного лідера чемпіонату Італії. В останніх п'яти матчах чемпіонату неаполітанці здобули чотири перемоги та одного разу зіграли внічию, загалом забивши 11 голів і пропустивши всього один. У минулому турі "адзуррі" впоралися з Монцею в Неаполі (2:0).

Комо в попередніх двох поєдинках Серії А здобув утричі більше залікових балів, ніж у перших чотирьох. У п'ятому-шостому турах колектив Сеска Фабрегаса з ідентичним рахунком (3:2) здолав Аталанту на виїзді та Верону вдома. Ці перемоги дозволили "б'янкоблу" дістатися десятої сходинки турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Наполі має 3-матчеву серію без перемог над Комо, однак минулого разу шляхи команд перетиналися в сезоні-2003/04. Обидва колективи тоді виступали в Серії Б. Також цікаво, що Фабрегас деякий час представляв Челсі (86 матчів) під керівництвом Конте. Це буде перша зустріч італійця та іспанця в якості головних тренерів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія

Комо: Аудеро — Ван дер Бремпт, Кемпф, Доссена, Морено — Перроне, Роберто — Стрефецца, Пас, Фадера — Кутроне

прогноз 3:1

[14] ВЕРОНА — ВЕНЕЦІЯ [19]

П'ЯТНИЦЯ, 4 ЖОВТНЯ, 21:45. МАРКАНТОНІО БЕНТЕГОДІ, ВЕРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА

Верона Паоло Дзанетті зазнала трьох поразок у минулих трьох турах чемпіонату Італії. "Джаллоблу" забили п'ять голів, але й пропустили вісім, що є найгіршим показником за цей проміжок часу (разом з іще кількома клубами). Веронці також залишаються єдиним безкомпромісним колективом Серії А, досі жодного разу не зігравши внічию в ході нової кампанії турніру.

Венеція лише нещодавно здобула свою першу після повернення до "еліти" італійського футболу перемогу, здолавши вдома Дженоа (2:0) в п'ятому турі. Після цього колектив Еусебіо Ді Франческо дав бій Ромі на виїзді, поступившись із рахунком 2:1. Поєдинок із Вероною в її нинішньому становищі — хороша можливість для Венеції досягти бодай мінімального успіху у вигляді нічийного результату.

Статистика останніх зустрічей у даному випадку на боці Верони. Венеція має 5-матчеву серію (2Н, 3П; 7:11) без перемог над цим суперником у всіх турнірах. Ді Франческо в 17 матчах (шість клубів) проти "джаллоблу" має сім звитяг і чотири поразки, тоді як Дзанетті після двох зустрічей із Венецією має перемогу (Зюдтіроль) та нічию (Асколі).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верона: Монтіпо — Чачуа, Данілюк, Коппола, Фресе — Белаян, Дуда — Лівраменто, Кастанос, Лазович — Тенгстедт

Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шверко — Кандела, Ніколуссі Кавілья, Дункан, Бузіо, Дзампано — Орістаніо, Пох'янпало

прогноз 1:1

[8] УДІНЕЗЕ — ЛЕЧЧЕ [18]

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ, 16:00. СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ

Удінезе під керівництвом Кости Руняїча добре стартував, здобувши десять очок у перших чотирьох турах. Однак, у п'ятому-шостому "б'янконері" зазнали двох поспіль поразок. Спочатку клуб з Удіне на виїзді поступився Ромі (3:0), а потім, уже вдома, Інтеру, ще раз пропустивши три голи, але забивши два у відповідь.

Лечче Луки Готті після шести турів Серії А перебуває саме там (у зоні вильоту), де більшість й очікує побачити його за підсумками кампанії. У "джаллороссі" найгірша в чемпіонаті Італії атака (три голи), а в минулому турі команда очікувано поступилася Мілану на виїзді (3:0).

Статистика останніх шести очних зустрічей у всіх турнірах є рівною. Як Удінезе, так і Лечче мають по дві перемоги, тоді як ще два матчі завершилися внічию. Лише в одному випадку команди порадували вболівальників більш ніж двома голами за поєдинок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Джаннетті — Ехізібуе, Ловрич, Карлстрем, Саррага, Земура — Девіс, Лукка

Лечче: Фальконе — Жильбер, Гашпар, Баскіротто, Галло — Рамадані, Кулібалі — Моренте, Рафья, Доргу — Крстович

прогноз 2:1

[12] АТАЛАНТА — ДЖЕНОА [16-17]

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ, 19:00. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ

Аталанта під керівництвом Джан П'єро Гасперіні невдало розпочала нову кампанію. Після шести турів у "нерадзуррі" найгірший у чемпіонаті Італії захист (12 пропущених, як і в Парми), але й забили вони майже стільки ж (11 голів). Серед тижня клуб із Бергамо розгромив Шахтар у другому турі Ліги чемпіонів, тож настрій у колективі має бути бойовим.

Для Дженоа Альберто Джилардіно старт цього сезону видався ще гіршим. Враховуючи Кубок Італії, "россоблу" зараз мають 5-матчеву серію без перемог (2Н, 3П; 2:9) і навряд чи генуезцям удасться перервати її у завтрашньому поєдинку з Аталантою.

"Нерадзуррі" в останніх десяти домашніх матчах проти Дженоа зазнали лише двох поразок, чотири рази святкували перемогу, а ще стільки ж разів сильнішого в протистоянні виявлено не було. Наразі остання звитяга "россоблу" в таких поєдинках датується 17-м туром Серії А в сезоні-2018/19 (3:1 у Генуї).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Годфрі, Гін, Колашинац — Белланова, Пашалич, Самарджич, Едерсон, Дзаппакоста — Ретегі, Лукман

Дженоа: Голліні — Вольякко, Бані, Васкес — Дзанолі, Торсбю, Богінен, Міретті, Мартін — Пінамонті, Вітінья

прогноз 2:1

[4] ІНТЕР — ТОРІНО [5]

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ, 21:45. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРЧЕНАРО

Інтер Сімоне Індзагі після поразки в номінально домашньому Дербі делла Мадонніна розібрався на виїзді з Удінезе (2:3) в шостому турі. Лаутаро Мартінес нарешті відкрив лік своїм результативним ударам у новій кампанії турніру, оформивши дубль. Серед тижня "нерадзуррі" розгромили в Мілані Црвену Звезду (4:0), уникнувши пропущених голів у другому поспіль матчі Ліги чемпіонів.

Для Торіно під керівництвом Паоло Ванолі в минулому турі чемпіонату Італії зазнав першої поразки. Поступившись удома Лаціо (2:3) туринці втратили одноосібне лідерство в Серії А, за підсумками чергової десятки поєдинків опинившись у турнірній таблиці якраз за спиною в Інтера.

У міланського гранда майже ідеальна статистика останніх десяти зустрічей з Торіно. На рахунку "нерадзуррі" дев'ять перемог, тоді як ще один поєдинок завершився внічию. Наразі востаннє туринцям удалося здолати Інтер на виїзді вісьмома матчами раніше, у квітні 2016 року (1:2).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Торіно: Мілінкович-Савич — Валукєвич, Коко, Мазіна — Педерсен, Тамез, Річчі, Ілич — Лазаро, Санабрія — Сапата

прогноз 2:0

[2] ЮВЕНТУС — КАЛЬЯРІ [16-17]

НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ, 13:30. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛІВІО МАРІНЕЛЛІ

Ювентус після успішного виїзного поєдинку з Дженоа (0:3) гостювали в РБ Лейпциг у другому турі Ліги чемпіонів. "Б'янконері" вперше в сезоні пропустили два голи, але навіть це й вилучення не завадили їм удруге поспіль здобути три залікових бали в турнірі. У чемпіонаті підопічні Тіаго Мотти досі не пропустили жодного гола та залишається одним із двох колективів без поразок.

Кальярі в минулому турі перервав свою 5-матчеву серію без перемог у Серії А. Команда Давіде Ніколи зуміла дотиснути Парму на виїзді (2:3), забивши за один поєдинок більше, ніж за попередні п'ять. Однак, досягти бажаного результату в поєдинку з туринцями "россоблу" навряд чи вдасться.

Ювентус має 14-матчеву серію без поразок Кальярі в домашніх матчах у всіх турнірах (11В, 3Н; 32:7). Підопічні (сім клубів) нинішнього керманича "россоблу" ніколи не перемагали "б'янконері" (3Н, 8П; 7:27).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Перін — Савона, Калулу, Гатті, Камб'язо — Консейсан, Маккенні, Фаджолі, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло — Дейола, Марін — Дзортеа, Гаетано, Лувумбу — Пікколі

прогноз 2:0

[13] БОЛОНЬЯ — ПАРМА [15]

НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ, 16:00. РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО

Болонья після втрати домашньої перемоги над Аталантою (1:1) в шостому турі чемпіонату Італії вирушила до Англії, де протистояла Ліверпулю в рамках Ліги чемпіонів. Саме фаворит протистояння й вийшов переможцем із дуелі, двічі уразивши ворота "россоблу". Для підопічних Вінченцо Італьяно це була всього друга в сезоні поразка, але й святкували перемогу вони лише в одному випадку, п'ять разів зігравши внічию.

Парма Фабіо Пекк'ї зазнала трьох поразок в останніх чотирьох турах чемпіонату Італії, здобувши лише один заліковий бал за цей час. У "джаллоблу", як уже згадувалося вище, найгірший захист у Серії А (12 пропущених голів, як і в Аталанти).

Болонья до недільної зустрічі підходить із 9-матчевою серією без поразок в останніх десяти поєдинках із Пармою (4В, 5Н, 1П; 20:10). Підопічні (два клуби) Італьяно не мають жодної поразки від "джаллоблу" в трьох матчах, тоді як Верона Пекк'ї раніше тричі поступилася "россоблу" в тій же кількості зустрічей.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Пош, Казале, Беукема, Міранда — Ебішер, Фройлер, Урбанські — Ілінг, Даллінга, Ндоє

Парма: Судзукі — Дельпрато, Болоґг, Осоріо, Кулібалі — Зом, Бернабе — Ман, Ернані, Міхейле — Бонні

прогноз 2:1

[7] ЛАЦІО — ЕМПОЛІ [6]

НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ, 16:00. ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ

Минулого тижня Лаціо на виїзді завдав Торіно першої поразки в новому сезоні Серії А (2:3). Серед тижня римляни розгромили Ніццу в другому турі Ліги Європи (4:1). В останніх п'яти матчах у всіх турнірах колектив Марко Бароні забив 13 голів. У чудовій формі перебувають нападники Таті Кастельянос і Булає Діа, які в ході поточної кампанії уже записали на свій рахунок по п'ять результативних ударів у семи поєдинках.

Емполі є головним відкриттям початку сезону-2024/25 в Італії. Підопічні Роберто Д'Аверси підходять до зустрічі з римським клубом із 8-матчевою серією без поразок. У чотирьох із шести поєдинків у Серії А "адзуррі" вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Лаціо в останніх десяти зустрічах з Емполі має вісім перемог, тоді як двічі команди поділили очки. Підопічні (три клуби) Д'Аверси лише раз здолали римлян у всіх турнірах (1В, 9П; 5:19), тоді як Бароні на чолі чотирьох колективів ніколи не поступався командам свого колеги (4В, 2Н; 12:6).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

Емполі: Васкес — Гоглічидзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі, Гендерсон, Пеццелла — Анжорін, Еспозіто — Коломбо

прогноз 1:0

[20] МОНЦА — РОМА [9]

НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ, 19:00. Ю-ПАВЕР СТЕДІУМ, МОНЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА

Монца йде на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Італії, залишаючись єдиним клубом Серії А, який у новому сезоні турніру досі не знає смаку перемог. Минулого тижня "б'янкороссі" очікувано поступилися Наполі на виїзді (2:0). Колектив Алессандро Нести трохи раніше відібрав очки в Інтера на власному полі (1:1), але чи вдасться повторити цей успіх у недільному поєдинку з Ромою — питання відкрите.

Рома після непростої домашньої перемоги над Венецією (2:1) в шостому турі Серії А вирушила до Швеції, де в рамках Ліги Європи "джаллороссі" протистояв Ельфсборг. Гості виглядали краще за господарів поля, особливо в другому таймі, вже за рахунку 1:0, але врятувати бодай нічию їм так і не вдалося. Звісно, стартовий склад римлян не був оптимальним, але навіть так цей результат все одно складно вважати прийнятним для клубу.

Протягом попередніх двох кампаній чемпіонату Італії Монца тричі поступилася Ромі. У травні 2023 року римляни на виїзді зіграли внічию (1:1). Підопічні (два клуби) Юрича "б'янкороссі" ніколи не програвали (3В, 3Н; 6:3).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра, Б'янко, Бондо, Кірьякопулос — Мальдіні, Пессіна — Джурич

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне, Пізіллі, Ель Шаараві — Пеллегріні, Суле — Довбик

прогноз 1:2

[11] ФІОРЕНТИНА — МІЛАН [3]

НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ, 21:45. АРТЕМІО ФРАНКІ, ФЛОРЕНЦІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО

Зустріч у Флоренції варто вважати центральною в сьомому турі Серії А. Фіорентина після виїзної нічиєї з непереможним Емполі (0:0) брала участь у першому турі Ліги конференцій. Колектив Раффаеле Палладіно домінував над Нью-Сейнтс на власному полі, але уразити ворота скромного валлійського клубу вдалося лише двічі, протягом трьох хвилин другого тайму.

Мілан у минулому турі чемпіонату Італії розібрався з Лечче на Стадіо Джузеппе Меацца (3:0). Саме "россонері" мають найкращу в Серії А атаку (14 голів). У Лізі чемпіонів серед тижня колективу Паулу Фонсеки не вдалося уникнути поразки від Баєра в Леверкузені (1:0). Друга поспіль невдача гранда, хоча й суперники, справедливості заради, були більш ніж солідні.

Вдома Фіорентині нерідко вдається створити проблеми Мілану. В останніх десяти зустрічах господарі поля чотири рази святкували здобуття трьох очок, тоді як гості мають на одну перемогу менше. В якості керманича Роми Фонсека має ідеальну статистику протистоянь із "ліліями" — чотири звитяги в чотирьох матчах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: де Хеа — Кварта, Комуццо, Раньєрі — Додо, Катальді, Бове, Госенс — Кольпані, Гудмундссон — Кін

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич, Мората, Леау — Абрагам