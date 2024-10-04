Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 4 жовтня 2024 року.

У рамках сьомого туру італійської Серії А Наполі здобув впевнену перемогу над Комо з рахунком 3:1.

Голом героєм цього протистояння став форвард неаполітанців Ромелу Лукаку, який записав на свій рахунок реалізований пенальті та два асисти у моментах з голами Скотта Мактомінея та Давіда Нереса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Комо у рамках 7 туру італійської Серії А-2024/25:

Наполі - Комо 3:1

Голи: Мактоміней, 1 Лукаку, 52 (пен) Нерес, 86 - Стрефецца, 43

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 88) — -, Лоботка (Гілмор, 90), Мактоміней — Політано (Маццоккі, 79), Лукаку (Сімеоне, 88), Кварацхелія (Нерес, 79)

Комо: Аудеро — ван дер Бремпт (Енгельгардт, 83), Доссена, Кемпф, Морено (Сала, 90) — Роберто, Перроне — Стрефецца (Белотті, 83), Пас Мартінес, Фадера (Верді, 68) — Кутроне (Габріеллоні, 90)

Попередження: Буонджорно — Стрефецца