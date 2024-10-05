Італія

Сулуку вже немає, а хаос всередині клубу продовжується.

Керівництво римської Роми найближчим часом може звільнити головного тренера команди Івана Юрича та Даніеле Де Россі через три тижні після його відставки. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, матч 7-го туру чемпіонату Італії з Монцою, може стати вирішальним для хорватського фахівця.

Зазначається, що дві перемоги у чотирьох матчах під керівництвом Юрича, не вразили босів "вовків", тому вони серйозно розглядають повернення Де Россі на посаду головного тренера Роми.

Після шести турів італійської Серії А Рома набрала дев'ять пунктів та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці. Також в активі "вовків" один набраний бал після двох матчів в рамках Єдиної Ліги Європи.

Матч між Монцою та Ромою відбудеться 6-го жовтня, о 19:00 за київським часом.