Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових десяти матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Сьомий тур нової кампанії італійської Серії А завершився вчора, 6 жовтня. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Наполі очікувано розібрався з Комо в Неаполі. Значну роль у здобутті трьох очок колективом Антоніо Конте зіграли три результативні дії Ромелу Лукаку. Наразі він є єдиним гравцем чемпіонату Італії, на рахунку якого понад два голи та два асисти одночасно (3 і 4). Вперше в Серії А забив Скотт Мактоміней. Сталося це вже на 26-й секунді зустрічі.

Комо під керівництвом Сеска Фабрегаса намагався дати бій "адзуррі", однак продовжити бодай серію без поразок (до чотирьох матчів) "б'янкоблу" не судилося. Наявного сплаву досвіду та молодості в складі все ще недостатньо для серйозної боротьби з більш іменитими загалом суперниками. У Комо також другий найгірший захист у чемпіонаті (14 пропущених голів).

Наполі в наступному турі гостюватиме в Емполі, тоді як на Комо чекає домашня зустріч із Пармою.

Наполі — Комо 3:1

Голи: Мактоміней, 1, Лукаку, 53 (пен.), Нерес, 86 — Стрефецца, 43

Наполі: Капріле — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера (Спінаццола, 88) — Ангісса, Лоботка (Гілмор, 90+1), Мактоміней — Політано (Маццоккі, 80), Лукаку (Сімеоне, 88), Кварацхелія (Нерес, 79)

Комо: Аудеро — Ван дер Бремпт (Енгельгардт, 83), Доссена, Кемпф, Морено (Сала, 90+1) — Роберто, Перроне — Стрефецца (Белотті, 83), Пас, Фадера (Верді, 68) — Кутроне (Габріеллоні, 90+1)

Попередження: Буонджорно — Стрефецца

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ромелу Лукаку

Вероні вдалося перервати свою серію з трьох поспіль поразок у Серії А. Колектив Паоло Дзанетті у вольовому стилі здолав Венецію за відносно рівної гри. Все більш важливими для "джаллоблу" стають Каспер Тенгстедт і Даніель Москера. Перший гравець орендований у Бенфіки з правом викупу, тож ще кілька голів можуть переконати керівництво Верони відшукати необхідні для його придбання кошти.

Венеція Еусебіо Ді Франческо поганою формою свого суперника не скористалася, дозволивши йому відігратися після швидкого гола у виконанні Гаетано Орістаніо. Ба більше, перемогу господарям поля приніс гол Єссе Йоронена у власні ворота. Це вже другий автогол Венеції у поточному сезоні чемпіонату Італії.

На Верону в наступному турі чекає домашній матч проти Монци, тоді як команда Ді Франческо прийматиме Аталанту.

Верона — Венеція 2:1

Голи: Тенгстедт, 9, Йоронен, 81 (авт.) — Орістаніо, 2

Верона: Монтіпо — Чачуа, Гіларді (Оку, 89), Маньяні, Брадарич — Роша Лівраменто (Сарр, 79), Дуда (Сілва, 79), Белаян, Лазович — Тенгстедт (Коппола, 89), Москера (Кастанос, 65)

Венеція: Йоронен — Ідзес, Шверко (Раймондо, 85), Свобода — Кандела, Ніколуссі Кавілья, Думбія (Еллертссон, 61), Гапс (Дзампано, 61) — Бузіо, Орістаніо (Єбоа, 73) — Пох'янпало (Гютк'єр, 73)

Попередження: Брадарич, Дуда, Маньяні

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Каспер Тенгстедт

Після поразок від Роми на виїзді (3:0) та Інтера вдома (2:3) Удінезе знову зумів здобути перемогу в Серії А. Три очки колективу Кости Руняїча приніс Джордан Земура, який відзначився голом завдяки чудово виконаному штрафному в матчі проти Лечче на Стадіо Фріулі. Це лише другий його результативний удар за "б'янконері" (другий сезон у клубі). Удінезе вдалося перервати свою серію з трьох домашніх поєдинків без перемог над "джаллороссі".

Колектив Луки Готті продовжує страждати від поганої гри в атаці. Саме на рахунку Лечче після семи турів найменша кількість забитих голів (3). Не вилетіти з Серії А буде майже неможливою задачею для "джаллороссі", якщо найближчим часом не вирішити проблеми з результативністю. У Лечче зараз серія з п'яти матчів без перемог у всіх турнірах.

У наступному турі Удінезе гостюватиме в Мілана, а на Лечче чекає домашній поєдинок із Фіорентиною.

Удінезе — Лечче 1:0

Гол: Земура, 76

Удінезе: Окоє — Кабаселе, Бійол, Туре — Ехізібує (Камара, 67), Саррага (Атта, 78), Карлстрем, Еккеленкамп, Земура (Абанква, 90+5) — Бреннер (Девіс, 46), Лукка (Браво, 78)

Лечче: Фальконе — Гільбер (Уден, 79), Гашпар, Баскіротто, Галло — П'єрре (Рафья, 63), Рамадані (Моренте, 79), Кулібалі — Ребич (П'єротті, 63), Крстович, Доргу

Попередження: Ехізібує, Камара — Ребич, Баскіротто

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Джордан Земура

Висновки щодо виходу з трохи кризової ситуації робити ще зарано, але, схоже, поєдинок із Шахтарем у Лізі чемпіонів став переломним моментом у поточній кампанії Аталанти. У домашньому матчі проти Дженоа головним героєм став ексгравець генуезців Матео Ретегі, який оформив хет-трик і відзначився асистом. Втримати свої ворота "сухими" колектив Джан П'єро Гасперіні не зумів, але наскільки це взагалі важливо, враховуючи те, що забили "нерадзуррі" п'ять голів.

Із боку Дженоа відзначити можна хіба що дебютний на дорослому рівні гол вихованця "россоблу" Джеффа Екатора. Підопічні Альберто Джилардіно тепер мають серію з шести матчів без перемог (всі турніри). У сезоні-2021/22, коли генуезці вилетіли з Серії А (фінішували 19-ми), Дженоа не знала смаку звитяг у 13-ти та 14-ти поєдинках поспіль, тож наразі все ще не настільки погано, як могло б бути.

У наступному турі Аталанта гостюватиме у Венеції, тоді як команда Джилардіно прийматиме Болонью.

Аталанта — Дженоа 5:1

Голи: Ретегі, 24, 50, 74 (пен.), Едерсон, 60, де Рон, 80 — Екатор, 83

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Колашинац — Белланова (Палестра, 78), Едерсон (Сулемана, 78), Пашалич, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Самарджич, 69), Лукман (Дзаніоло, 68) — Ретегі (Влахович, 82)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані (Вольякко, 46), Васкес — Дзанолі, Міретті (Мелегоні, 67), Богінен, Торсбю, Мартін (Нортон-Каффі, 81) — Вітінья (Анкіє, 86), Пінамонті (Екатор, 67)

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Матео Ретегі

За підсумками минулої кампанії Серії А найкращим бомбардиром турніру став Лаутаро Мартінес. Цього ж разу, схоже, на індивідуальну нагороду куди більше націлений Маркус Тюрам, хет-трик якого й допоміг Інтеру впоратися вдома з Торіно. "Нерадзуррі" під керівництвом Сімоне Індзагі, здебільшого, домінували над своїм суперником, хоч і не без його прямої допомоги ще на 20-й хвилині зустрічі.

Через вилучення Гільєрмо Маріпана колектив Паоло Ванолі опинився в незручному становищі. Очікувано, вибратися з нього Торіно не вдалося. Це третя поспіль поразка туринців у всіх турнірах. Серія клубу без перемог над Інтером на виїзді продовжилася до дев'яти поєдинків, тоді як в останніх шести таких зустрічах три залікових бали дісталися господарям поля.

Міланський гранд у наступному турі гостюватиме в Роми, тоді як на Торіно чекає виїзний матч проти Кальярі.

Інтер — Торіно 3:2

Голи: Тюрам, 25, 35, 60 — Сапата, 36, Влашич, 86 (пен.)

Інтер: Зоммер — Біссек (Павар, 46), Ачербі, Бастоні (де Врей, 82) — Дарміан (Думфріс, 68), Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян (Зелінські, 77), Дімарко — Мартінес, Тюрам (Таремі, 68)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Маріпан — Лазаро (Войвода, 62), Лінетті, Річчі (Влашич, 84), Гінейтіс (Ілич, 62), Педерсен — Адамс (Мазіна, 32), Сапата (Карамо, 84)

Попередження: Біссек — Лінетті, Валюкевич

Вилучення: Маріпан, 20

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маркус Тюрам

Ювентус вперше в поточному сезоні Серії А пропустив, але є нюанс. Ворота Мікеле Ді Грегоріо уразили з пенальті, тож тепер цікаво, скільки ж "б'янконері" не дозволятимуть своїм суперникам у чемпіонаті забивати їм і з гри. Під керівництвом Тіаго Мотти перервалася серія з семи перемог над Кальярі в Турині. Якщо Ювентус і втрачає очки в домашніх поєдинках із "россоблу", то саме з рахунком 1:1. Це сталося вже вчетверте за останні 15 зустрічей клубів у всіх турнірах.

Кальярі Давіде Ніколи, звісно ж, може бути собою задоволений. Навряд чи хтось у клубі аж надто розраховував на залікові бали, та й виглядали "россоблу" гірше за Ювентус. Попри пропущений із пенальті гол, непоганий матч провів Сімоне Скуффет, якому, рівно як і Резвану Маріну, вболівальники Кальярі мають дякувати за цей результат.

Ювентус у наступному турі прийматиме Лаціо, а Кальярі, теж удома, зустрінеться з Торіно.

Ювентус — Кальярі 1:1

Голи: Влахович, 15 (пен.) — Марін, 88 (пен.)

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Даніло, 70), Калулу, Гатті, Камб'язо — Локателлі (Маккенні, 62), К. Тюрам (Д. Луїс, 62) — Консейсан, Копмейнерс (Фаджолі, 46), Мбангула (Їлдиз, 77) — Влахович

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт — Адопо (Дейола, 77), Макумбу (Марін, 65) — Дзортеа (Мутандва, 76), Віола (Гаетано, 57), Ауджелло (Лувумбу, 57) — Пікколі

Попередження: Тюрам, Савона, Консейсан, Камб'язо — Міна, Дейола

Вилучення: Консейсан, 89

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Резван Марін

Проблеми з результативністю знову даються взнаки Болоньї. Колектив Вінченцо Італьяно мав хорошу можливість здобути три очки в домашньому поєдинку з Пармою, але скористатися вилученням із боку гостей не зумів, учетверте за сезон так і не відзначившись голами (всі турніри). Менше за "россоблу" в Серії А забили лише Емполі та п'ятеро аутсайдерів турніру. Із п'ятьма нічийними результатами, чотири з яких удома, Болонья також є найбільш компромісним клубом чемпіонату.

Так само нікуди й не поділися дисциплінарні проблеми Парми. Червона картка Войо Кулібалі — четверте вилучення з боку "джаллоблу" в поточному сезоні Серії А. У цьому матчі підопічні Фабіо Пекк'ї не лише вперше в ході кампанії чемпіонату не забили, але й не пропустили теж. До десяти поєдинків продовжилася серія Парми без перемог над Болоньєю.

У наступному турі команда Італьяно гостюватиме в Дженоа, а на Парму чекає виїзний матч проти Комо.

Болонья — Парма 0:0

Болонья: Равалья — Гольм, Беукема, Ерлич, Лікоянніс (Міранда, 78) — Моро (Урбанські, 62), Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 46) — Орсоліні (Ілінг, 46), Кастро, Ндоє (Карлссон, 78)

Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато, Болоґг, Валері — Ернані (Шарпентьє, 72), Бернабе (Кейта, 89) — Ман (Камара, 89), Зом, Канчельєрі (Ейно, 55) — Бонні (Міхейле, 72)

Попередження: Урбанські

Вилучення: Кулібалі, 52

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Мартін Ерлич

Лаціо під керівництвом Марко Бароні в поєдинку з Емполі в Римі не лише зменшив кількість клубів Серії А-2024/25, які досі не знали смаку поразок, але й продовжив свою переможну серію в усіх турнірах до чотирьох матчів. У минулому сезоні максимумом для команди були п'ять таких зустрічей поспіль. Відзначимо також черговий, п'яту в чемпіонаті Італії гольову передачу Нуну Тавареша, який зараз лідирує в списку найкращих асистентів турніру.

Серія Емполі без поразок у сезоні-2024/25 тривала вісім матчів (всі турніри). Колектив Роберто Д'Аверси мав погану статистику останніх виїзних зустрічей із Лаціо, тож цей результат, попри форму "адзуррі", не є неочікуваним. За поєдинок у Римі Емполі пропустив стільки ж, скільки за попередні шість турів, а це ж ще Валентін Кастельянос не реалізував пенальті у ворота Девіса Васкеса.

На обидва колективи далі чекають складні матчі проти лідерів Серії А. Лаціо гостюватиме в Ювентуса, тоді як Емполі зустрінеться з Наполі вдома.

Лаціо — Емполі 2:1

Голи: Дзакканьї, 45+4, Педро, 84 — Еспозіто, 9

На 51-й хвилині Кастельянос не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 38), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 86) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Педро, 73), Діа (Кастровіллі, 86), Дзакканьї (Нослін, 87) — Кастельянос

Емполі: Васкес — Гоглічидзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Фацціні (Гендерсон, 65), Грассі, Анжорін (Еконг, 65), Пеццелла (Какаче, 53) — Еспозіто (Де Шильйо, 83), Сольбаккен (Коломбо, 83)

Попередження: Ровелла, Кастельянос — Пеццелла, Фацціні, Г'ясі, Грассі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Педро

Монці Алессандро Нести вдруге за поточну кампанію вдалося на власному полі стримати більш іменитий колектив. Минулого разу, у четвертому турі, це був Інтер (1:1), а от у даному випадку "б'янкороссі" зіграли внічию з Ромою. Навряд чи вболівальникам клубу від цього результату стало набагато легше, адже Монца залишається єдиною командою Серії А, яка досі не знає смаку перемог у новому сезоні турніру.

Рома вп'яте поспіль у поточній кампанії не зуміла перемогти на виїзді. Артем Довбик забив свій четвертий гол у всіх турнірах за "джаллороссі", але вже втретє його результативний удар допоміг команді здобути лише нічию з рахунком 1:1. Цікаво ще те, що напередодні матчу проти Монци в італійських ЗМІ з'явилися повідомлення про можливе повернення Даніеле Де Россі на посаду головного тренера римлян, адже робота Івана Юрича керівництво нібито не вразила.

У майбутньому Монца закриватиме програму восьмого туру поєдинком із Вероною на виїзді, тоді як на Рому чекає складне домашнє випробування Інтером.

Монца — Рома 1:1

Голи: Мота, 70 — Довбик, 61

Монца: Піцціньякко — Іццо, Марі, Карбоні — П. Перейра (Д'Амброзіо, 73), Бондо, Б'янко (Мота, 63), Кірьякопулос — Пессіна, Мальдіні (Капрарі, 88) — Джурич

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо (Ермосо, 71) — Челік (Бальданці, 86), Коне, Крістанте, Ель Шаараві (Залевські, 20) — Суле (Пізіллі, 71), Пеллегріні (Шомуродов, 86) — Довбик

Попередження: Кірьякопулос, Джурич, Д'Амброзіо — Суле

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Дані Мота

А от програму сьомого туру чемпіонату Італії поєдинком у Флоренції закривали місцева Фіорентина та Мілан. Цей матч хоч і не був найрезультативнішим серед цієї десятки, але все одно порадував значною кількістю подій. Чого тільки варті цілих три пенальті, яким так і не судилося вплинути на рахунок. Поза межами поля червоні картки отримали керманич "лілій" Раффаеле Палладіно та Тео Ернандес, який 6-го жовтня святкував свій 27-й день народження.

Ясін Адлі, орендований Фіорентиною саме в Мілана (з опцією викупу), відзначився дебютним голом за "лілій" у чемпіонаті, а від поразки підопічних Паулу Фонсеки не врятував навіть черговий результативний удар Крістіана Пулішича (четвертий поспіль матч Серії А, в якому він уразив ворота суперників). Команда Раффаеле Палладіно досі не знає смаку поразок у домашніх матчах цього сезону (3В, 3Н; 11:7).

У наступному турі вона гостюватиме в Лечче, тоді як "россонері" прийматимуть Удінезе.

Фіорентина — Мілан 2:1

Голи: Адлі, 35, Гудмундссон, 73 — Пулішич, 60

На 22-й хвилині Кін не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

На 45+1 хвилині Ернандес не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

На 56-й хвилині Абрагам не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Катальді (Річардсон, 67), Адлі (Куаме, 77), Бове — Кольпані (Кайоде, 90+3), Гудмундссон (Бірагі, 77) — Кін

Мілан: Меньян — Е. Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 82), Мората, Леау (Окафор, 73) — Абрагам

Попередження: Додо, Бове — Томорі, Мората, Рейндерс

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Давід де Хеа

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Гол Скотта Мактомінея Комо (26 секунд) — третій найшвидший забитий Наполі в Серії А (ера трьох очок за перемогу) після голів Ірвінга Лосано Вероні в січні 2021 року (9 секунд) та Есек'єля Лавессі Дженоа в жовтні 2008-го (25 секунд).

Ромелу Лукаку є гравцем, який відзначився найбільшою кількістю результативних дій (три голи та чотири асисти) у своїх перших п'яти матчах за Наполі в Серії А, відколи в турнірі знову стали брати участь 20 клубів (із сезону-2004/05).

Удінезе в перших семи матчах чемпіонату здобув чотири перемоги. Лише двічі "б'янконері" досягали більшого на даному етапі (сезони-2000/01 та 2022/23 із п'ятьма звитягами).

Лише Луїс Муріель (8) забив більше голів, ніж Матео Ретегі (7) в своїх перших семи матчах Серії А за Аталанту (ера трьох очок за перемогу, із сезону-1994/95).

Найбільша кількість голів серед італійських гравців у перших семи матчах за клуб Серії А із сезону-1994/95: Матео Ретегі (7, Аталанта), Маріо Балотеллі (7, Мілан), Еміліано Бонаццолі (7, Сампдорія), Даріо Гюбнер (7, П'яченца), Роберто Баджо (7, Болонья).

Маркус Тюрам є лише другим гравцем Інтера, якому вдалося відзначитися двома голами головою в одному матчі Серії А, відколи ці дані почали збирати (із сезону-2004/05). Першим, у поєдинку з Аталантою в листопаді 2017 року, був Мауро Ікарді.

Маркус Тюрам оформив свій другий хет-трик, представляючи клуб із топ-5 чемпіонатів. Уперше це сталося з ним в якості гравця Боруссії Менхенгладбах (липень 2022 року, Оберахерн у Кубку Німеччини).

Педро вперше з грудня 2021 року відзначився голом у двох поспіль своїх матчах за Лаціо.

Вперше з січня 2022 року (Кальярі — Фіорентина 1:1) в матчі Серії А (Фіорентина — Мілан 2:1) воротарі обох команд відбили удари з пенальті.

Давід де Хеа — перший після Федеріко Маркетті (травень 2016 року, Карпі — Лаціо 1:3) воротар, якому вдалося відбити два удари з пенальті в одному матчі Серії А.

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.