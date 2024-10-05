Італія

Команда Альберто Джилардіно пропустила п'ять м'ячів у свої ворота, а забити змогла лише один.

Аталанта у матчі сьомого туру італійської Серії А на своєму полі розгромила Дженоа з рахунком 5:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 24 хвилині зусиллями Матео Ретегі. Потім на початку другого тайму Ретегі оформив дубль.

За десять хвилин Аталанта забила третій м'яч завдяки голу Едерсона. Потім Ретегі реалізував пенальті на 74 хвилині та оформив хет-трик.

На цьому команда Джан П'єро Гасперіні не зупинилася і на 80 хвилині своїм голом відзначився Мартен де Рон. Однак практично відразу Дженоа відповіла голом Джеффа Екатора.

Після семи турів Аталанта набрала 10 очок і піднялася на дев'яте місце у Серії А, а у Дженоа, яка змушена грати без травмованого українця Руслана Маліновського – п'ять балів та 18 рядок.

Аталанта — Дженоа 5:1

Голи: Ретегі, 24, 50, 74 (пен), Едерсон, 60, де Рон, 80 - Екатор, 83

Аталанта: Карнесеккі — де Рон, Гін, Колашинац — Белланова (Палестра, 78), Едерсон (Сулемана, 78), Пашалич, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Самарджич, 69), Лукман (Дзаніоло, 68) — Ретегі (Влахович, 83)

Дженоа: Голліні — Де Вінтер, Бані (Вольякко, 46), Васкес — Дзанолі, Міретті (Мелегоні, 67), Богінен, Торсбю, Мартін (Нортон-Каффі, 81) — Олівейра (Анкіє, 86), Пінамонті (Екатор, 67).