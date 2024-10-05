Італія

Хет-трик Тюрама приніс Інтеру перемогу над Торіно

При цьому команда Сімоне Індзагі вдома примудрилась пропустити двічі від суперників, які від 20 хвилини грали в меншості.

Інтер — Торіно, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Інтер — Торіно 3:2

Голи: Тюрам, 25, 35, 60 — Сапата, 36, Влашич, 86 (пен.)



Інтер: Зоммер — Біссек (Павар, 46), Ачербі, Бастоні (де Врей, 82) — Дарміан (Думфріс, 69), Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян (Зелінські, 77), Дімарко — Мартінес, Тюрам (Таремі, 68).



Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Маріпан — Лазаро (Войвода, 62), Лінетті, Річчі (Влашич, 83), Гінейтіс (Ілич, 62), Педерсен — Адамс, Сапата (Карамо, 84).



Попередження: Біссек — Лінетті, Валюкевич



На 20-й хвилині був вилучений Гільєрмо Маріпан (Торіно) (грубе порушення).