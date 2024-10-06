Італія

"Нерадзуррі" продовжують переслідувати Наполі.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про переможний матч з Торіно (3:2) в рамках 7-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Джанлука Ді Марціо.

"Ми здобули три перемоги поспіль після програного дербі. Я нічого поганого не можу сказати команді. Ми заслужено виграли всі три матчі.

Ми повинні вдосконалюватися в певних аспектах, кожна помилка дорого нам обходиться. Ми всі знаємо, що повинні продовжувати працювати в тому ж дусі.

У матчах із Манчестер Сіті та Црвеною Звездою ми не пропустили, хоча могли. В матчі з Удінезе небезпечних моментів у наших воріт було менше, але в підсумку ми пропустили. Помилки обійшлися нам занадто дорого", — сказав Індзагі.

Наразі Інтер йде другим у чемпіонаті Італії, відстаючи від лідируючого Наполі на два пункти.